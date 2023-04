Pojavila se snimka na kojoj se Dalaj Lama neprimjereno ponaša prema Lady Gagi

Nakon što je svjetska javnost ostala šokirana snimkom na kojoj je Dalaj Lama (87) od malog dječaka zatražio da ga poljubi u usta i da mu "posiše jezik", sada je na Twitteru isplivao video na kojem se može vidjeti kako tibetanski vjerski lider neprimjereno dira Lady Gagu (37) po nozi.

Na snimci se vidi Dalaj Lama koji sjedi pored Lady Gage, a u jednom trenutku ugleda njezine poderane traperice. Potom ispruži lijevu ruku i prstima dodirne kožu pjevačice. Kada je pokušao to isto učiniti na drugoj nozi, pop zvijezda mu je zgrabila ruku i spriječila ga u tome.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS