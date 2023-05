Pogledajte kako je Let 3 reagirao na prolaz srpskog predstavnika u finale

Sinoć smo saznali prvih 10 finalista ovogodišnjeg Izbora za pjesmu Eurovizije, a već je svima dobro poznato da se među njima nalaze i hrvatski predstavnici, riječki rockeri Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ'. Da Hrvatska prolazi u finale sinoć je prvo otkriveno, a potom smo saznali da uz nju će u finalu nastupiti i Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska,Srbija i Norveška.

No, reakcija letovaca na prolaz jedne zemlje posebno je oduševila. Naime, video koji je podijeljen na Twitteru pokazuje kako se letovci vesele prolazu Srbije, koja je predzadnja saznala za prolazak, te su hrvatski predstavnici postali viralni hit.

Naime, kad su voditeljice izgovorile da Srbija također ide u finale, letovci su ustali i počeli pljeskati, veseliti se i mahati zastavama prema srpskoj delegaciji.

Inače, Srbiju predstavlja Luke Black s pjesmom Samo mi se spava. On je tijekom svog nastupa detaljem na košulji odao počast žrtvama dva masakra u svojoj zemlji.

Reakcija Leta 3 nije bila jedina koja je oduševila gledatelje Eurovizije. Slovenski predstavnici grupa Joker Out također su uljepšali dan mnogima svojom reakcijom na prolaz Srbije u finale. Oni su se počeli veseliti i slaviti.

Gde staje voz za Jugoslaviju 🇭🇷🇸🇮🇷🇸 pic.twitter.com/SvIksoXI2G — sтevan 🦞🖤 | 🇦🇹🇷🇸🇫🇮 (@ImStevan) May 10, 2023

Podsjetimo, nastup, pjesma, koreografija ali i kostimi Leta 3 osvojili su publiku diljem Europe i zato ćemo u finalu Eurovizije u Liverpoolu slušati pjesmu naših rokera. Na društvenim mrežama bilo je puno upita koje je značenje i poruka njihovih majici s fotografijom djece s prekrivenim očima.

Damir Martinović Mrle i Zoran Prodanović Prlja u ranijim su objavama na društvenim mrežama dali naslutiti poruke koje se nalaze iza ove fotografije. Objasnili su to još tijekom priprema za Eurosong, a u videu ispod možete pogledati kako Mrle i Prlja govore o tome da "bez djece nema života" i da se "djecu ne smije krasti". Tu su poruku dali kada su svojim zlatnim traktorom prolazili ukrajinskim Harkivom.

Nakon polufinala održan je i ždrijeb u kojem smo izvukli kako ćemo nastupiti u drugom dijelu velikog subotnjeg finala, a Mrle je izvukao drugo dio natjecanja.

- Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu. Mislim da je to puno bolje nego u prvom. Ja sam to i znao, imam laserske oči. Uvijek najbolje za nas ili ništa, poručio je Mrle. Prlja se osvrnuo na prolazak u finale.

- Naravno da smo sretni, pobijedili smo na hrvatskom izboru s velikom potporom glasača. Ponosni smo što nismo razočarali sve Hrvate koji su glasali za nas. Prekrasan je osjećaj ući u finale, hvala svima koji su glasali za nas, rekao je Prlja.

