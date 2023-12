Pobjednici RTL-ovog showa obrisali su zajedničke fotografije, je li pukla ljubav?

Pobjednici treće sezone RTL-ovog showa "Superpar", Splićanka Marija Maleš i Zagrepčanin Mario Bunjko, čini se više nisu zajedno. Par koji je pobijedio sedam drugih parova u showu i osvojio 9400 eura više se ne prati na društvenim mrežama, a sa svojih profila obrisali su sve zajedničke fotografije.

Mladi par upoznao se putem platforme za upoznavanje, i već nakon nekoliko mjeseci veze odlučili su se prijaviti u šou "Superpar", gdje su osvojili prestižnu titulu pobjednika, kao i već spomenutu novčanu nagradu. Po završetku šoua, par je odlučio zajedno započeti novu fazu života te su se preselili u stan sa zagrebačkom adresom, a vrlo brzo su se i zaručili.

- Već sam dugo vremena imao fotografiju prstena spremljenu u mobitelu i znao sam točno što želim. To je moralo biti crveno zlato i smaragd i sve sam već imao osmišljeno do zadnjeg detalja. E sad, s obzirom da smo Marija i ja stalno zajedno, jedan dan sam odlučio da je najbolje da zajedno odemo pogledati prsten i tako, otišli smo do zlatarnice i kako smo znali unaprijed da nećemo naći baš ono što tražimo, dali smo izraditi prsten koji je potpuni unikat. Sve smo zajedno birali jer sam htio da i ona bude 100% zadovoljna, jedino sam smaragd ja sam odabrao i eto tako je nastao naš savršeni prsten", opisao je Mario proces odabira i nastanka prstena za RTL.hr, a objasnio je i kako su reakcije na prsten bile i više nego pozitivne.

- Mariju je prsten oduševio, ali ne samo nju, nego i sve njezine prijateljice i rodbinu. Svi su rekli da baš vide nju u tom prstenu, a i ja sam bio presretan jer je ispao baš kako smo zamišljali", dodao je. Tada je rekao i kako se rado sjete sudjelovanja u emisiji.

- Baš se često sjetimo 'Superpara'. Ne možemo se zapravo od toga niti maknuti jer gdje god da odemo, ljudi nas prepoznaju i družimo se ovako malo online jer smo sad dosta aktivni na svim društvenim mrežama, a posebno na TikToku. Često se družimo s Xiangom i Admirom. Tako da, i kad zaboravimo malo, ljudi oko nas brzo nas podsjete. Ali eto, mi nosimo tu titulu superpara i ponosni smo na to jer mislim da smo je stvarno zaslužili, a cijeli taj show nam je bio jako lijepo iskustvo, kazali su.

