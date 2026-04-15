FOTO HRT-ova voditeljica pokazala je kako uživa sa sinovima daleko od Hrvatske! Ovo su rijetki prizori

Poznata HRT-ova voditeljica Zlata Mück Sušec na malim je ekranima prisutna još od svojih tinejdžerskih dana, a široj publici najviše se urezala u pamćenje kao jedno od zaštitnih lica popularne jutarnje mozaične emisije Dobro jutro, Hrvatska. Svoj televizijski put započela je pod imenom Zlata Mück, da bi kasnije, nakon udaje, svom prezimenu pridodala i ono supruga, Saše Sušeca. On je, inače, sin legendarnog sportskog novinara i komentatora Bože Sušeca. Unatoč prepoznatljivosti i dugogodišnjoj karijeri, Zlata i njezin suprug Saša Sušec svoj privatni život uspješno drže podalje od očiju javnosti. Rijetko se zajedno pojavljuju na javnim događanjima, a o obiteljskim trenucima govore vrlo suzdržano, njegujući diskreciju kao važan dio svakodnevice.

Podsjetimo, par je u braku od 2013. godine, kada su sudbonosno “da” izrekli na intimnoj ceremoniji održanoj na imanju u zagrebačkim Šestinama. Tijekom godina zajedničkog života dobili su dvoje djece, sinove Tina i Karla, koji su im danas najveći izvor radosti. Da ipak ponekad napravi iznimku i podijeli djelić privatnosti, Zlata je nedavno pokazala svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu otkrila je kako uživa u obiteljskom odmoru, objavivši niz fotografija s putovanja.

Kako se može vidjeti na objavama, Zlata sa sinovima boravi u Málagi, gdje dane provode istražujući čari juga Španjolske. Uživaju u sunčanom vremenu i opuštenoj atmosferi na pješčanim plažama, ali i u razgledavanju bogate kulturne ponude, od povijesnih znamenitosti do muzeja koji krase ovaj mediteranski grad. Inače, njezin Instagram profil većinom je usmjeren na profesionalni segment života, gdje redovito dijeli trenutke iz televizijskog i radijskog etera. Među novijim objavama našli su se i kadrovi s važnih domaćih događanja poput Porina, Večernjakove ruže te Dore, kao i isječci iz emisije Dobro jutro, Hrvatska, koja i dalje ostaje jedno od njezinih najprepoznatljivijih profesionalnih obilježja.