Voditeljica iz BiH pronađena mrtva! Okolnosti njezine smrti još se utvrđuju

U stanu u Zenici danas je pronađeno beživotno tijelo 48-godišnje Alme Huskić, dugogodišnje urednice i voditeljice Radio-televizije Zenica, javlja Radio Sarajevo. Okolnosti njezine smrti se još utvrđuju.

Lejla Ekinović, glasnogovornica Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, izjavila je kako su policijski službenici odmah po dojavi izašli na mjesto događaja i započeli s očevidom. "Nakon završetka očevida i provedbe svih potrebnih mjera i radnji, znat ćemo više informacija, uključujući i točan uzrok smrti", navela je Ekinović. "Uviđajnim radnjama nisu utvrđene povrede na tijelu koje bi upućivale na zaključak da je smrt nastupila nasilnim putem", dodala je.

Inače, Alma je bila jedno od najprepoznatljivijih lica RTV Zenice, gdje je provela gotovo tri desetljeća. Karijeru je gradila postupno, od novinarke suradnice do urednice, i ostavila je dubok trag u lokalnom novinarstvu. Gledatelji je pamte po njezinu radu na terenu, izvještavanju za dnevnik "Zenica Info", ali i po vođenju i uređivanju emisija različitih formata, od informativnih do onih posvećenih kulturi i svakodnevnom životu.

Prije stalnog angažmana na RTV Zenica, radila je kao dopisnica za dnevni list "Oslobođenje" te kao urednica omladinskog magazina "OM".

Huskić je u Zenici završila Opću gimnaziju, nakon čega je studirala pravo te kulturalne studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zenici. Za svoj je rad 2016. godine nagrađena Specijalnim priznanjem UNICEF-a BiH u sklopu natječaja "Mediji prijatelji djece". Osim u novinarstvu, bila je vrlo aktivna i u civilnom sektoru.