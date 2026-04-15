Zašto toliko volimo Emily u Parizu, a serija je zapravo prepuna nerealnih očekivanja i stereotipova

Serija Emily u Parizu osvojila je srca brojnih gledatelja koji jedva čekaju vidjeti nove zaplete i dogodovštine svoje omiljene junakinje. Netflix je 5. siječnja ove godine potvrdio novu, 6. sezonu serije, samo nekoliko tjedana nakon premijere 5. sezone koja je oborila ljestvice i u samo 11 dana prikupila 26.8 milijuna pregleda diljem svijeta. Time se popela u Top 10 globalne ljestvice. Postala je najgledanija u 24 različite zemlje, uključujući Francusku, Italiju, Brazil i Njemačku. U najavi glavna glumica Lilly Collins puše svjećicu u obliku broja šest na kroasanu, uz tekst „Dome, slatki dome, Emily u Parizu se vraća u 6. sezoni“. Najavljeno je da će se nova sezona snimati u Grčkoj i u Monaku. Autor serije Darren Star osvojio je najveće francusko civilno priznanje, titulu chevalier de la Légion d’honneur, a u seriji se pojavila i žena francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, Brigitte Macron. Sam predsjednik izrazio je negodovanje zbog toga što je radnja serije premještena iz Pariza u Rim: „Zamolit ćemo ih da ostanu u Parizu. Emily u Parizu nema smisla ako je ona u Rimu“. Nova sezona nastavit će pratiti Emily u njezinim europskim avanturama, s premijerom potencijalno krajem 2026. ili početkom 2027. godine.

FOTO Sjećate se Zumbul-age iz Sulejmana Veličanstvenog? Kad vidite kako danas izgleda ostat ćete bez teksta



Prisjetimo se, 5. sezona donijela je veliku promjena u odnosu na prošle jer je Emily preselila iz Pariza u Rim. Emily prihvaća novi profesionalni izazov kako bi vodila novi ured, pri čemu balansira posao između Italije i Francuske. U središtu radnje je i njezina romansa s Marcellom, talijanskim modnim nasljednikom, koji je Emily ponudio bolju ravnotežu između posla i privatnog života, dok se istovremeno komplicira odnos s Gabrielom, koji shvaća da je želi natrag i odlučuje se boriti za nju. Sezona je nastavila spajati modu, ambiciju i ljubavne dileme dok Emily nastavlja balansirati između ljubavi i posla. Nakon četiri sezone seriju je napustila Camille Razat u ulozi Camille. Osim u kadrovima Rima gledatelji su u mogli uživati i u prizorima prekrasne Venecije (u ostalim sezonama pojavili su se i Saint Tropez te gradić Megeve u francuskim Alpama).

Emily u Parizu je američka humoristična serija koja se prikazuje na Netflixu. Serija prati Emily, marketinšku direktoricu koja se iz Amerike seli u Pariz gdje pokušava savladati izazove u poslu, ljubavnom životu i prijateljstvu. Nakon što je Gilbert Group kupio francusku marketinšku tvrtku Saviour sa sjedištem u Parizu Emily je prebačena u Pariz kako bi preuzela posao marketinga na društvenim mrežama. Tijekom svog boravka u Parizu Emily se susreće s raznim razlikama između francuske i američke kulture. Do sada je izašlo 5 sezona s ukupno 50 epizoda. Prva sezona izašla je još u listopadu 2020., druga prosincu 2021., treća u prosincu 2022., četvrta je izašla u dva dijela: prvi dio u kolovozu 2024., a drugi dio u rujnu 2024. te peta sezona koja je izašla u prosincu 2025. Iz Lilly Collins kao Emily glavne uloge igraju Lucas Gabriel kao kuhar Gabriel, Phillipine Leroy – Beaulieu kao Silvie Greateau i Ashley Park kao Mindy Chen. James Newton Howard komponirao je naslovnu glazbu za seriju.

Glavni likovi su ti koji daju glavnu čar seriji. Emily je stalno nasmijana, uporna i uvjerena da sve može riješiti, dok ljudi oko nje često djeluju realnije, čak i cinično. Gabriel je klasičan primjer šarmantnog, ali pomalo kompliciranog lika, dok Silvie predstavlja potpuno drugi svijet od Emily – hladniji, iskusniji i realniji. Tu su i sporedni likovi koji u velikoj mjeri doprinose atmosferi. Mindy je vjerojatno najrazrađeniji sporedni lik. Ona je iskrena i opuštena te nema potrebu uljepšavati stvari. Mindy služi kao neka vrsta balansa, ona može spustiti Emily na zemlju, ali bez osuđivanja. Luc i Julien unose humor u poslovni dio priče i postaju Emilyni saveznici. Čak i likovi koji se pojavljuju povremeno, kao što su klijenti ili poznanici, imaju svoju svrhu – često služe da pokažu različitu stranu Pariza i tog lifestylea kojeg serija prikazuje. Oni služe da dodaju još malo drame i humora u radnju.

Osim likova veliki dio čari serije čini i vizualni dojam. Pariz je prikazan gotovo kao razglednica – lijep, romantičan i savršen. Zanimljivo je kako je serija uspjela izazvati i veliku količinu kritika i veliku količinu gledanosti. Ljudi je često gledaju cinično, govoreći da je površna i nerealna, ali svejedno pogledaju cijelu sezonu u par dana. To je dobar dokaz da fenomen ne mora biti savršen da bi bio uspješan – dovoljno je da je zabavan, lagan i da nudi bijeg od stvarnosti. Gledatelji se možda neće poistovjetiti sa svim situacijama, ali će u njima prepoznati određene obrasce ponašanja, želje i dileme koje su im bliske.

Serija se često poigrava stereotipima, što je još jedan razlog zašto izaziva podijeljene reakcije. Francuzi su prikazani kao sposobni, ali ponekad i pretjerano hladni ili zatvoreni, dok Emily predstavlja tipičan američki pristup – otvoren, direktan i optimističan. Iako su ti prikazi često pojednostavljeni, oni služe za humor i stvaranje konflikta među likovima. Upravo kroz te razlike serija gradi svoju dinamiku, ali i potiče gledatelje na razmišljanje o kulturnim razlikama i načinu komunikacije. Ne treba zanemariti ni utjecaj mode, koja u seriji igra gotovo jednako važnu ulogu kao i sami likovi. Svaka Emilyna kombinacija pažljivo je osmišljena i često izaziva rasprave na društvenim mrežama – od oduševljenja do kritika. Moda u seriji nije samo estetski dodatak, nego i način izražavanja karaktera, raspoloženja i promjena kroz koje ona prolazi. Kroz stil se jasno vidi kako se Emily pokušava uklopiti u europski način života, ali pritom zadržati vlastiti identitet.



Još jedan razlog popularnosti serije je i njezina lakoća gledanja. Radnja nije previše komplicirana i epizode su relativno kratke, što omogućuje gledateljima da bez problema pogledaju više epizoda odjednom. Upravo zbog toga mnogi je opisuju kao idealnu seriju za opuštanje – nešto što se gleda bez prevelikog razmišljanja, ali opet dovoljno zanimljivo da drži pažnju. Osim toga, svaka epizoda donosi novu situaciju ili problem koji se brzo razvije i riješi, pa nema osjećaja zasićenja ili predugog razvlačenja radnje.

Također, serija se oslanja na poznate elemente poput ljubavnih trokuta, nesporazuma i iznenadnih obrata, što dodatno doprinosi njezinoj gledanosti. Iako su ti elementi često predvidivi, upravo ta predvidivost daje određenu sigurnost gledateljima – znaju što mogu očekivati i zato joj se rado vraćaju. U kombinaciji s atraktivnim lokacijama, modom i jednostavnim humorom, serija uspijeva zadržati pažnju široke publike, bez obzira na kritike koje dobiva.