Znate li da Melkior Bašić iz 'Masterchefa' ima brata koji je također chef? Ovako izgleda

Član žirija "Masterchefa" Melkior Bašić dolazi iz kulinarske obitelji i njegov pokojni otac Silvio Belužić je bio ugledni chef, a tim je stopama krenuo i njegov brat Zlatko koji trenutačno radi kao chef u jednom restoranu u Bihaću. Svog brata je Melkior nedavno spomenuo u showu "Masterchef", a sada je otkrio i detalje njihovog odnosa.

- Mi se međusobno volimo povremeno pikati, nazovimo to tako, malo podbadati. Prije je to bio pokojni tata koji me je uvijek malo kritizirao, a sada se više brat i ja prepucavamo tko je bolji. Mama je isto tu, kada nešto skuham pa joj se ne sviđa, popljuje me, kaže da ništa ne vrijedi i da bacim psima. Tako da obitelj je najviše kritična, budimo realni - rekao je Melkior za Dnevnik.hr.

Svestrani chef Melkior Bašić koji je svoje radno iskustvo stjecao u 96 kuhinja u Hrvatskoj i inozemstvu, a stažirao je u luksuznim restoranima s Michelinovim zvjezdicama i preporukama u francuskom gradu Bordeauxu, među kojima su i Restaurant le Prince Noir, Lormont, Restaurant La Cape, Cenon te Restaurant L'Oiseau Bleu, a potom dvije godine bio zaposlen na poziciji executive chefa u boutique hotelu Alhambra & Villa Augusta (restoran Alfred Keller) na otoku Lošinju, pažnju velikog dijela javnosti prije tri godine privukao je svojim angažmanom na Novoj TV. Nedavno je gostujući u Večernjakovoj emisiji "U povjerenju by Neven Ciganović"

otkrio i da se tijekom karijere susreo s time da su mu pojedini gosti vratili jelo, a otkrio je i kako je reagirao u tim trenucima.

– Bilo je grešaka na početku. Jedan gost vratio mi je odlično jelo koje sam napravio i nije mi bilo jasno zašto. Doslovno sam izgorio, u sebi opsovao sve živo, ali na kraju kad pogledate, ne možete ništa promijeniti. Mi smo uslužna djelatnost, služimo gosta i moramo se tome prilagoditi. Nikada nisam jelo koje je odneseno sa stola podvaljivao kao novo. To se odmah primijeti, a u takvim situacijama ne bih se dobro osjećao jer poštujem svoje goste. Tko god mi dođe, gledam ga kao da je došao u moj dom. Kad ne valja, ne valja. Ispričam se i to je to – rekao je Melkior i dodao da on sam nikada nije vratio jelo, a u slučajevima kad mu nije ukusno, uvijek pojede barem pola porcije.