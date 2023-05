Pobjednica 'Survivora' otkrila nam je na što će potrošiti nagradu u iznosu od 15 tisuća eura

Pobjednica ovogodišnje sezone Survivora je 24-godišnja Zagrepčanka Antonia Ivić. Antonia se od malih nogu bavi umjetničkim plivanjem, a okušala se u brojnim sportovima kao što su ples i boks. Trenutačno sudjeluje u obuci plivača na zagrebačkim bazenima, a povremeno radi i kao model. Nakon povratka iz Dominikanske Republike Antonia nam je ispričala sve o svom sudjelovanju u izazovu života. Inače, u ovoj sezoni Survivora sudjelovalo je ukupno 25 odvažnih kandidata, a njihove je svakodnevne uspone i padove u prosjeku pratilo gotovo 265 tisuća gledatelja. Survivor je nadmašio prošlogodišnju sezonu rezultatima gledanosti na malim ekranima, baš kao i na društvenim mrežama gdje su videi dosegli ukupno 18 milijuna pregleda!

Kako se osjećate kao pobjednica Survivora? Kakvi su komentari vaših bližnjih, tko vam je sve čestitao?

Osjećam se stvarno odlično, jako sam ponosna i ispunjena. Još se uvijek borim s realnosti i mislim da će mi trebati neko vrijeme da se vratim u svoju uobičajenu rutinu. Svi moji su jako ponosni, bili su jako uzbuđeni oko svega i puno su se angažirali. Stvarno mi je mnogo ljudi čestitalo, mislim da je bolje pitanje tko nije, ha-ha-ha. To je stvarno lijep osjećaj i kad mi se netko javi, bude mi baš drago.

Zanimljivo je da je drugu godinu zaredom pobijedila žena. Jeste li očekivali pobjedu? Kako je vama izgledalo samo finale u kojem ste pobijedili Denisa?

Nadala sam se pobjedi, ujutro na dan finala probudila sam se s nekim jako dobrim osjećajem, kao da sam osjećala da ću pobijediti. Sadržaj finala je stvarno neponovljiv... Meni je taj cijeli dan bio jedan od najboljih dana u životu, od atmosfere do ljudi, svega. Ljudi iz produkcije su bili uzbuđeni i dobre volje, ekipa na klupi cijeli je dan bodrila, navijali su kao ludi, a Denis je bio odličan protivnik. Denisov sportski duh mi je jako uljepšao cijeli dan, moram to naglasiti.

Kako ste se uopće odlučili prijaviti u Survivor? Jeste li gledali prijašnje sezone?

Prijavila sam se impulzivno. Prijatelj je došao do mene i rekao mi da se on prijavio pa sam tako i ja odlučila s njim. Kao mala gledala sam Survivor i sve mi je to bilo jako fora i zanimljivo. Sada sam se prijavila isključivo radi novog iskustva, izlaska iz svoje zone komfora. Jako volim more i plažu pa mi je to okruženje pasalo, a kako sam cijeli život u sportu, dio s poligonima također mi je bio uzbudljiv.

Kako ste se pripremali za odlazak u Survivor?

Samo sam si prilagodila treninge prema Survivoru, malo sam vježbala gađanje i jedno dva tjedna prije jela malo više da si napravim malo naslaga. Što se tiče psihičke snage, za to se nitko ne može pripremiti, to je borba iz dana u dan.

Kako je izgledalo samo snimanje, a kakva je bila atmosfera kada bi se ugasile kamere?

Imali smo dijelove snimanja kada smo snimali reality dijelove uz koje idu i individualni intervjui te, naravno, poligoni. Natjecanje na poligonima oduzelo bi nam 3-6 sati u danu, a ostatak dana snimalo se u kampu. Naravno da je atmosfera bila opuštenija čim bi se ugasile kamere, sve je bilo samo malo humorističnije nego što je prikazano na TV-u. Kada se upale kamere, svi se nekako uozbilje, sve u svemu, bilo je puno smijeha, toga se najviše sjećam.

Što vam je u Dominikanskoj Republici bilo najteže, a što najlakše?

U Dominikanskoj Republici definitivno mi je najlakše bilo sunčanje na plaži i kupanje, odnosno uživanje, a najteže... hm... Stvarno mi je glad bila najveći problem, sada kada razmišljam i ne pada mi puno drugih stvari na pamet. Čovjek stvarno najviše pamti dobre stvari.

Tko je bio vaš favorit za pobjedu?

Moj favorit bio je Leo.

S kim ste se najviše zbližili, jeste li s nekim ostali u kontaktu nakon snimanja?

Najviše sam se zbližila s Anđelom, Leom, Norom i Fićom. Ne vidim svijet u kojem bih izašla iz Survivora i ne ostala u kontaktu s njih četvero. Nije prošlo ni pet dana da smo se vratili iz Dominikanske Republike, a već smo bili dolje u Cesarici kod Fiće na druženju.

Jeste li isplanirali kako ćete potrošiti nagradu?

Nije isplanirano u detalje i cent, ali definitivno na svoju edukaciju u struci i onda financiranje nekog mog poslovnog plana koji imam. Planiram se baviti promocijom tjelesne aktivnosti, ukratko, htjela bih da se više ljudi počne baviti sportom.

Prepoznaju li vas ljudi na ulici, je li bilo kakvih komentara?

Prepoznaju me, da, najviše djeca. Osim šaputanja prije nego što mi priđu: "Gle, ovo je Antonia iz Survivora", stvarno nikakvih komentara.

Jeste li gledali emisije na TV-u, kako sad gledate na svoj nastup? Biste li nešto promijenili?

Gledala sam samo ove pred kraj. Ništa prije toga osim epizode spajanja nisam gledala. Želim da mi Survivor ostane u sjećanju iz moje glave i iz moje perspektive, onako kako sam ga ja doživjela. Možda kada prođe neko vrijeme i sve se slegne odlučim ponovno pogledati ispočetka. Ne bih voljela da mi se pokvari sjećanje na neke lijepe stvari, ako je nešto drugačije prikazano na TV-u. Ja stvarno ne bih ništa mijenjala jer i oni ružni trenuci imali su neki značaj, ako ništa drugo da ih razlikujem od onih lijepih, a naučiti se iz grešaka uvijek može.

Što biste savjetovali budućim natjecateljima koji se namjeravaju prijaviti na Survivor?

Moj najveći savjet je biti iskren. Najjednostavniji i najljepši put imat ćete ako budete iskreni, dosljedni sebi, svojim riječima i djelima. Moja preporuka je samo što više humora, što više smijeha. Ne smiju se bojati pokazati emocije. Kad god je teško, neka probaju tražiti pozitivne stvari u svemu i bar se truditi cijeniti svaki trenutak jer će, nažalost, i to govorim s razlogom, svemu doći kraj.

