Kraj karijere velike Celine Dion? Izvor blizak pjevačici kaže da trpi velike bolove

Još krajem prošle godine stigla je vijest kako je velika zvijezda Celine Dion odgodila ponovno zagrebački koncert koji se trebao održati u Areni Zagreb 18. ožujka 2023. u sklopu turneje "Courage". Razlog je bio rijedak zdravstveni poremećaj. Međutim, Zagreb je tada bio jedan od sretnijih gradova obzirom da se ubrzo našao novi datum koncerta, 16. ožujka 2024. godine, dok su mnogi gradovi ostali bez drugog datuma. Ali, prošlog petka pjevačica je ponovno ražalostila obožavatelje i otkazala i taj koncert, zajedno s ostatkom turneje.

A izvor za CNN sada kaže kako bi glazbenici ovo mogla biti zadnja turneja u karijeri.

VEZANI ČLANCI:

- U velikim je bolovima i svaki dan ide na terapije - naveo je tako izvor blizak pjevačici, kojoj je u prosincu prošle godine dijagnosticiran sindrom ukočene osobe poznatiji kao 'SPS'. Inače, taj sindrom je rijedak i progresivni, a pogađa živčani sustav, posebno mozak i leđnu moždinu. Bolest joj uzrokuje grčeve koji joj stvaraju poteškoće u svakodnevnom životu, pa tako i u pjevanju.

- Nažalost, ti grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života, ponekad uzrokujući poteškoće dok hodam i ne dopuštaju mi ​​da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla. Boli me što vam danas moram reći da to znači da neću biti spreman za nastavak svoje turneje po Europi u veljači. Nedostaje mi vidjeti sve vas... biti na pozornici... nastupati za vas. Uvijek dajem 100% na svojim nastupima, ali to vam u ovom trenutku ne mogu dati. Da bih mogla ponovno biti s vama, nemam drugog izbora nego da se koncentriram na svoje zdravlje, te se nadam da sam na putu prema oporavku. Iskreno se nadam da ću vas vrlo skoro i vidjeti - kazala je Celine u jednoj objavi na Instagramu.

- Žao mi je što ću vas sve još jednom razočarati. Zaista se trudim vratiti snagu, no turneje su iscrpljujuće i kad je izvođač potpuno spreman. Nije pošteno prema vama i dalje odgađati koncerte, stoga je najbolje sada sve otkazati dok ne budem opet potpuno spremna stati na pozornicu iako mi to slama srce. Želim da svi znate da ne odustajem… I jedva čekam da se opet vidimo - izjavila je također nedavno kada je ponovno otkazala koncerte.

Njen odličan medicinski tim nastavlja procjenjivati ​​i liječiti stanje.

Europski dio svjetske turneje “Courage” trebao je započeti 6. ožujka 2024. u Pragu, a završiti 22. travnja 2024. u Londonu.

VIDEO 'Nije mi fora biti predsjednik i imati plaću 3000 eura. To imam. To zaradim za jednu večer'