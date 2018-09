Plavi orkestar u varaždinskoj Areni 6. listopada

Mjesecima se pričalo o odličnom koncertu održanom početkom godine u Zagrebu gdje su dečki oduševili zagrebačku publiku nakon punih osam godina čekanja.

Više od deset tisuća ljudi pjevalo je u jedan glas i uživalo u njihovim najvećim hitovima. Ovo je definitivno jedan od onih koncerata koji ne želite propustiti!

Početkom jeseni, točnije 6. listopada u varaždinskoj Areni Plavi Orkestar će održati koncert u sklopu svoje Everblue turneje koja je započela 2017. godine te će publika moći čuti neke od najpoznatijih pjesama koje nas vraćaju u prošlost kao što su – Suada, Bolje biti pijan nego star, Goodbye Teens, Ako su to samo bile laži, Od rođendana do rođendana, Kaja i mnoge druge.

Plavi orkestar je jedan od omiljenih bendova svih generacija predvođen frontmenom Sašom Lošićem i jedan je od onih bendova koji nošen energijom svoje publike svira satima i uživa u svakom koncertu s jednakim entuzijazmom kao da im je prvi.

Priliku za doživjeti fantastičan koncert imat će i varaždinska publika!

Plavi Orkestar je bend koji spaja publiku od najranije dobi pa sve do zrelih godina. Na njihovim koncertima svi su kao jedno. U glas se pjevaju sve pjesme od riječi do riječi, a sa svakom novom pjesmom publika je željna još hitova i uspomena koje evocira ovaj bend.

Ne propustite priliku i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme! Bit će vam to najljepših preko dva sata koliko će bend svirati i rasplesati publiku!

Ulaznice nabavite putem sustava Eventim i na sljedećim prodajnim mjestima:

Varaždin - Caffe bar Time Out, My Way, Rock Art

Čakovec - Caffe bar Parks, Paladin

Ivanec - Kavana Ivana

Novi Marof - Caffe bar Piccolo

Ludbreg - Caffe bar Rondo

Koprivnica - Caffe bar Stefano

Mursko Središće - Caffe bar Parks

Prelog - City bar

Palovec - Domino bar

BP Petrol