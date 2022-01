Pjevačica već 8 godina na sudu pokušava istjerati pravdu, a zbog ovih fotki fanovi su uvjereni da nije sretna

Pjevačica Kesha već više od osam godina na sudu pokušava istjerati pravdu nakon što je optužila svog bivšeg producenta Dr. Lukea za zlostavljanje. Iako Kesha još uvijek radi i stvara, po novim fotografijama je vidljivo da joj borba teško pada.

Fanovi kažu kako se pjevačica jako promijenila u zadnjih nekoliko godina, a sada ih je iznenadila i novom bojom kose. Naime, pjevačica koja je inače poznata po dugoj plavoj kosi, prije nekoliko godina postala je brineta, a sada je kosu dosta skratila.

S obzirom na to da se godinama borila s poremećajem u prehrani, nitko joj ne zamjera mali višak kilograma, no neki fanovi su zbog novih fotografija uvjereni da nije sretna. Pjevačica koja je njegovala imidž party djevojke potpuno se smirila, što je vidljivo po njenom Instagram profilu gdje više ne objavljuje lude fotografije koje su nastale za vrijeme izlaska, a najviše vremena provodi s majkom Pheobe s kojom je i snimljena za vrijeme posjeta sajmu rabljene robe.Isto tako, nije moguće potvrditi ni kada su nastale fotografije koje tamo objavljuje.

Kesha je inače, deset godina bila seksualno, fizički i verbalno zlostavljana. Pjevačica je svog bivšeg producenta Dr. Lukea još 2014. optužila da ju je maltretirao, zbog čega je skoro umrla. Nadodala je da ju je prisiljavao na uzimanje droge i alkohola kako bi se što lakše opustila na sceni.

U tužbi je navela da ju je producent natjerao da šmrče nešto sumnjivo te je napao u avionu, a jednom se, kaže, u njegovom krevetu probudila bez sjećanja na večer prije. Njen odvjetnik izjavio je kako se Kesha tužbom želi izboriti za svoju slobodu nakon što je deset godina bila žrtva svog producenta. Dr. Luke je sve tužbe odbacio, rekavši kako su one maslo Keshinog novog menadžmenta i njene majke.

