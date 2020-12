Pjevačica prvi put iskreno o raspadu braka: Traumu možete prepoznati i u mom glasu koji se potpuno promijenio

Pjevačica Miley Cyrus na konačno je progovorila o pravim razlozima svog razvoda od australskog glumca Liama Hemswortha. Naime, mnogi su bili uvjereni kako je braku presudila nečija nevjera ili droga i alkohol, no Miley sada tvrdi da to nije istina. Pjevačica je u razgovoru s kontroverznim radijskim voditeljem Howardom Sternom kazala kako je do razvoda došlo zato što su se prebrzo odlučili na brak, za što je jedini razlog bila trauma nakon što su u velikom požaru izgubili svoju vilu u Malibuu. Sada tvrdi da je to bila velika pogreška, bez obzira na to što su bili u vezi od 2010.

- Bili smo u vezi od kad sam imala 16 godina. Izgorjela nam je kuća. Godinama smo bili zaručeni. Zapravo se nikada nismo planirali vjenčati, ali onda nam je izgorjela kuća - kazala je Miley i dodala: - Ta trauma se može prepoznati i u mom glasu, koji se od požara potpuno promijenio.

- U to vrijeme ja sam bila u Južnoj Africi i nisam mogla doći doma, niti spasiti svoje životinje koje je Liam zavezao za stup na plaži kako ne bi izgorjele - nastavlja Cyrus i naglašava: - Uvijek ću mu biti zahvalna zbog toga, on je heroj i uvijek ću ga voljeti.

- U požaru sam izgubila sve. Sve što je imalo nekakvu sentimentalnu vrijednost, sve što sam ikada napisala, sve moje pjesme su izgorjele - prisjeća se pjevačica koja tvrdi da je nakon toga tražila sigurnost u potvrđivanju ljubavi brakom.

- Htjela sam zadržati barem nešto od tog života prije požara, a to smo bili Liam i ja i zato sam pristala na brak.

Samo šest mjeseci kasnije paparazzi su je uhvatili na odmoru kako se ljubi s bivšom suprugom reality zvijezde Brodyja Jennera. Dva tjedna kasnije najavila je da više ne živi s Hemsworthom, a ubrzo su se i razveli.

- Počeli smo se previše svađati. Više se nismo slagali. A ja ne podnosim dramu i kada dođem doma treba mi netko tko će mi pomoći da se osjećam sigurno i smireno - objasnila je.