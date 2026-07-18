FOTO Biste li je prepoznali? Evo kako se tijekom godina mijenala mnogima omiljena glumica iz serije 'Larin izbor'

Prije skoro 15 godina mnogima omiljena domaća serija bila je Larin izbor.
Prije skoro 15 godina mnogima omiljena domaća serija bila je Larin izbor.
Foto: Stole Lasic/Vecernji list
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Popularna serija učinila je mnoge manje poznate glumce zvijezdama, a jedna od njih bila je i Ornela Vištica.
Popularna serija učinila je mnoge manje poznate glumce zvijezdama, a jedna od njih bila je i Ornela Vištica.
Foto: Marko Juric/PIXSELL
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Iako se još uvijek aktivno bavi glumom, Vištica je prošle godine otkrila jednu veliku novost u životu, pohvalila se novom titulom. 
Iako se još uvijek aktivno bavi glumom, Vištica je prošle godine otkrila jednu veliku novost u životu, pohvalila se novom titulom. 
Foto: Marko Juric/PIXSELL
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Nakon Akademije dramskih umjetnosti Ornela je završila još jedan fakultet i postala magistar međunarodnih odnosa i diplomacije.
Nakon Akademije dramskih umjetnosti Ornela je završila još jedan fakultet i postala magistar međunarodnih odnosa i diplomacije.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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- Evo i službeno od danas sveučilišni magistar međunarodnih odnosa i diplomacije. Dodjela diploma, Libertas međunarodnog sveučilišta održala se u ZKM-u u Zagrebu.  Nije tajna kako sam oduvijek voljela učiti te kako je gluma moja strast i prvo zanimanje, a istraživanje, promišljanje, čitanje put otkrivanja znanosti - započela je i nastavila:
- Evo i službeno od danas sveučilišni magistar međunarodnih odnosa i diplomacije. Dodjela diploma, Libertas međunarodnog sveučilišta održala se u ZKM-u u Zagrebu.  Nije tajna kako sam oduvijek voljela učiti te kako je gluma moja strast i prvo zanimanje, a istraživanje, promišljanje, čitanje put otkrivanja znanosti - započela je i nastavila:
Foto: Filip Brala/PIXSELL
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- Težinski prosjek ocjena i nije tako loš (piše 4,81). Ovo je za mene jedan korak više u istraživanju diplomacije i međunarodnih odnosa a posebno uloge kulturne diplomacije. Hvala svima koji su bili dio ove priče,  koja ne završava… jer noću kad se spusti san nad gradom jedna lampa dugo u noć uvijek svijetli - napisala je tada Ornela pokraj fotografije.
- Težinski prosjek ocjena i nije tako loš (piše 4,81). Ovo je za mene jedan korak više u istraživanju diplomacije i međunarodnih odnosa a posebno uloge kulturne diplomacije. Hvala svima koji su bili dio ove priče,  koja ne završava… jer noću kad se spusti san nad gradom jedna lampa dugo u noć uvijek svijetli - napisala je tada Ornela pokraj fotografije.
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
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Podsjetimo, Ornela se proslavila ulogom u seriji 'Larin izbor' 2011. godine. Publici je ostala u sjećanju i zbog uloge u seriji 'Vatre Ivanjske', a imala je i gostujuću ulogu u popularnoj srpskoj seriji 'Žene s Dedinja'.
Podsjetimo, Ornela se proslavila ulogom u seriji 'Larin izbor' 2011. godine. Publici je ostala u sjećanju i zbog uloge u seriji 'Vatre Ivanjske', a imala je i gostujuću ulogu u popularnoj srpskoj seriji 'Žene s Dedinja'.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Vištica je u predstavi zagrebačkog kazališta Kerempuh tumačila lik bivše predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović. Ornela glumi i u filmu 'Diva Grabovčeva' koji je prikazan u Cannesu. 
Vištica je u predstavi zagrebačkog kazališta Kerempuh tumačila lik bivše predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović. Ornela glumi i u filmu 'Diva Grabovčeva' koji je prikazan u Cannesu. 
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Foto: Boris Scitar/Vecernji list
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Foto: Stole Lasic/Vecernji list
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Foto: Stole Lasic/Vecernji list
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Foto: Stole Lasic/Vecernji list
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Foto: Stole Lasic/Vecernji list
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Foto: Marko Juric/PIXSELL
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