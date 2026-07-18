FOTO Biste li je prepoznali? Evo kako se tijekom godina mijenala mnogima omiljena glumica iz serije 'Larin izbor'

- Evo i službeno od danas sveučilišni magistar međunarodnih odnosa i diplomacije. Dodjela diploma, Libertas međunarodnog sveučilišta održala se u ZKM-u u Zagrebu. Nije tajna kako sam oduvijek voljela učiti te kako je gluma moja strast i prvo zanimanje, a istraživanje, promišljanje, čitanje put otkrivanja znanosti - započela je i nastavila:
- Težinski prosjek ocjena i nije tako loš (piše 4,81). Ovo je za mene jedan korak više u istraživanju diplomacije i međunarodnih odnosa a posebno uloge kulturne diplomacije. Hvala svima koji su bili dio ove priče, koja ne završava… jer noću kad se spusti san nad gradom jedna lampa dugo u noć uvijek svijetli - napisala je tada Ornela pokraj fotografije.
Podsjetimo, Ornela se proslavila ulogom u seriji 'Larin izbor' 2011. godine. Publici je ostala u sjećanju i zbog uloge u seriji 'Vatre Ivanjske', a imala je i gostujuću ulogu u popularnoj srpskoj seriji 'Žene s Dedinja'.