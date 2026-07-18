FOTO Severina (54) pozirala u minijaturnom bikiniju. Fanovi u transu: 'Nisam tako izgledala ni s 24'

Pjevačica Severina još je jednom dokazala da su za nju godine doista samo broj. Svojoj vojsci obožavatelja na Instagramu podijelila je fotografiju s odmora u luksuznom kompleksu Korta Katarina na Pelješcu, a prizor je malo koga ostavio ravnodušnim. U elegantnom kupaćem kostimu koji savršeno ističe njezinu zavidnu figuru, pjevačica je pozirala uz more, a kratkim, ali efektnim opisom "Klub 54" jasno je dala do znanja da ponosno slavi svoje godine. U 55. godini života, Severina izgleda bolje no ikad, što su odmah primijetili i njezini pratitelji.

Lavina komplimenata slila se u komentare ispod objave. "Za tebe su godine samo broj! Inspiracija si mnogim ženama u svakom pogledu – živiš život vjerna sebi, a pritom održavaš fit tijelo i dobro srce", napisao je jedan obožavatelj. Mnogi su se u šali uspoređivali s pjevačicom, a jedna je pratiteljica duhovito priznala: "Isuse i bože, ja nisam tako s 24 izgledala". Komplimenti poput "bomba", "kraljica" i "dalmatinska prelijepa sirena" samo su se nizali, a fanovi su joj poručili da će jednako zanosno izgledati i kada bude slavila ulazak u "klub 64".

Ova opuštena objava dolazi nakon iznimno aktivnog i turbulentnog razdoblja za pjevačicu. Nakon niza ljetnih koncerata diljem regije, Severina je pronašla vrijeme za predah u rodnoj Dalmaciji. Njezin odmor uslijedio je nakon nekoliko velikih privatnih pobjeda koje su joj, bez sumnje, donijele mir. Okončana je njezina dugogodišnja pravna bitka za skrbništvo, presudom prema kojoj sin Aleksandar nastavlja živjeti s njom. Sreću zbog toga nije krila, a na društvenim mrežama je nakon presude često dijelila dirljive trenutke sa sinom.

Uz to, nedavno je oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje, čime je stavila točku na još jedan stresan period. Stoga ne čudi što pjevačica izgleda sretnije i opuštenije no ikad, a fotografije s odmora odišu pozitivnom energijom i samopouzdanjem. Njezina sposobnost da se uzdigne iznad svih izazova i pritom zadrži prepoznatljiv osmijeh i vedrinu ono je što njezina publika najviše cijeni.

*uz pomoć AI-a