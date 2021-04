Pjevačica otkrila što joj je olakšalo pandemiju: 'Bilo je to sveto vrijeme, pomoglo mi je da ne doživim nokaut'

Iako situacija s koronavirusom i dalje ne ide naruku glazbenicima, neki od njih ipak imaju pune ruke posla. Jedna od njih je i splitska pjevačica Maja Bajamić, koja se sprema za povratak u show ‘Tvoje lice zvuči poznato’ i njegovo all star izdanje, surađuje s inozemnim glazbenicima pa se njezine pjesme mogu čuti i u Nizozemskoj, Čileu, Islandu i na Kubi, a uskoro planira lansirati i liniju trenirki s vlastitim potpisom. S Majom smo razgovarali o novim projektima, glumačkom debiju, ali i ljubavi.

Gledat ćemo vas u all stars sezoni showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Kakvu Maju gledatelji mogu očekivati?

Ovog puta u planu mi je prije svega dobra zabava. Proslavit ću što u ovo, za cijelu umjetnost i glazbenu industriju jako teško razdoblje mogu raditi ono što volim i napredovati. Zahvalna sam i opuštena, od svega proživljenog (potresi, selidbe, COVID-19) pomalo i umorna, ali kao i uvijek, dat ću svoj maksimum. Prihvaćam se i grlim u svakom “obliku“, izdanju i izazovu.

Kakvi noviteti očekuju gledatelje? Hoće li biti nekih iznenađenja?

Bit će ludilo brale! Smiješno mi je i na samu pomisao. Poštovani čitatelji, draga publiko, pripremite se za potpuno ludilo (smijeh).

Već je više od godinu dana glazbena industrija na koljenima. Kako je pandemija utjecala na vas i vašu egzistenciju?

Nije lako, ali ja zaista aktivno radim na svemu kao i dosad, a na nekim poljima još i više; pišem tekstove i glazbu, snimam, vježbam pjevanje, sviranje gitare, treniram, kreiram... Vjerujem da dolazi bolje vrijeme. Iza mene su, već je tome šest mjeseci, dva televizijska projekta Nove TV, što mi je, osim s financijske strane, omogućilo da „opstanem“ i psihički, jer me tjeralo naprijed. Novi ljudi, maštanje, rad, pomak, kreacija, izazovi, sve je to budilo snagu u meni i činilo je „moj svijet“ bitno drukčijim od svijeta oko mene. Na neki način sam i izbjegla centre „koronarnih“ događanja; u prvom lockdownu, potres me natjerao na selidbu na selo baki i djedu, a kada sam se vratila u Zagreb i preselila s ranjenog Britanca u drugi kvart i stan, kutije sam ostavila u stanu i „pobjegla“ u prirodu, na Farmu.

Kako vi podnosite ovaj period neizvjesnosti? Nedostaju li vam nastupi?

Kao i svim mojim kolegicama i kolegama, „mom sistemu“ beskrajno nedostaju nastupi i kontakt s publikom jer to je srž poziva osobe koja se bavi scenom u bilo kojem pogledu. Izravna komunikacija i potpuna „predaja“ publici za mene je glavni smisao i najteže mi pada taj nedostatak osjećaja direktne izmjene energije s ljudima. Društvene mreže daju prostora za komunikaciju, ali ne i taj, za mene najvrjedniji oblik. Trenutačno pripremam singl s Baby Dooksom i Mirzom Tetarićem u Zagrebu i Dušanom Bačićem i Deanom Nikolićem u Beogradu. Na proljeće i ljeto izlaze pjesme, spotovi. S bendom pripremam i kantautorski materijal koji nastaje posljednjih jedanaest godina.

Dio ste vremena u karanteni proveli i na selu kod bake i djeda. Što ste tamo novo spoznali o sebi? Kako su izgledali vaši dani?

Bilo je to sveto vrijeme za mene. Iako je potres u kombinaciji s koronom i selidbom unio nemir i poremetio moj bioritam, taj „survivor mode“ u kojem živim posljednjih deset godina, sanjajući i ostvarujući svoje snove onako kako osjećam, a ne potpuno po „pravilima industrije“, koristio mi je da ovaj udarac ne bude i „knock out“. U svemu uvijek pronađem ljubav i nadu.

Moji Trnbusi – mir, ljubav najveća, čisti seoski zrak i predivna priroda. Baka i dida, koji su mi dali utočište, osigurali spokoj, ne samo tada već i cili život. Posebne su to emocije koje mi je teško opisati. To je u meni cili život. Usadili su mi ljubav prema prirodi, vrtu, prema jednostavnosti življenja i života... Jutra s bakom u vrtu i miris jutarnje kave. Dida koji mi štopa 5 puta po tri minute preskakanja vijače i nasmijava me. Priče iz mladosti... rad u vrtu, rijeka Cetina, druženje s troje djece iz susjedne kuće. Slikanje, pjevanje, ples. Maštanje. Treninzi u prirodi, disanje. Zagrljaj i poljubac prije sna. Nedostaju oni meni sve ove godine. Sunce, bicikliranje po 10 km do susjednog mjesta da platim račun za mobitel, hvatanje internetskog signala na ledini, u polju. Bakina kužina. Sve organsko, domaće, rukom zasađeno i ubrano. Čista meditacija, zdravlje i slavlje života. Neprocjenjivo.

Bez obzira na nedostatak nastupa, čini se kako i dalje radite punom parom. Nedavno ste snimili pjesmu ‘Čekam ljeto’ s talijanskim bendom Jahsoo. Kako je došlo do te suradnje?

Do suradnje je došlo spontano, na poziv Ive Šćepanovića, koji zajedno s Ermannom Fabbrijem koji pjeva na španjolskom, potpisuje tekst. Poslali su pjesmu, svidjela mi se i rekla sam „amo ća“. Svoj dio na hrvatskom, snimila sam u Zagrebu i poslali smo ga u Italiju. Osim što je dostupna na digitalnim platformama, pjesma se, na moje iznenađenje i radost, dosad zavrtjela u Čileu, Nizozemskoj, Islandu i Kubi. Sve ovo, „organski“, bez ikakvih danas popularnih intervencija čiji fan nikako nisam. Hvala za to. Sretna sam zbog internacionalne suradnje i novog uspjeha, naravno da jesam.

Uz glazbu u pandemiji ste se okrenuli i nekim novim projektima. Najavili ste da uskoro izlazi kolekcija trenirki. Kako ste se odlučili na taj pothvat? Gdje će se trenirke moći nabaviti?

Do suradnje sa supružnicima umjetničkog imena Tašel i Grofica te do ideje za kolekciju trenirki došlo je spontano. Sve do prvog potresa živjela sam preko puta njihove radnje i s vremena na vrijeme donosila im na popravke osobnu i odjeću iz kabareta. Pili smo kavu na istom mjestu, s vremenom se upoznali i sprijateljili. Kad je počelo snimanje TLZP-a, rodila se ideja za takvom vrstom suradnje i kreiranjem nečega drukčijeg. Za ovu kolekciju inspirirao nas je moj život i sva njegova lica, a moji dragi suradnici i prijatelji već nekoliko godina žive s tim mojim ludilom koje se evo, kad je svima bilo najteže, spojilo s njihovim te kreativnim putem materijaliziralo u sve što ćemo vam predstaviti uskoro. Radi se o kolekciji trenirki za cure i dečke koji žive kreativno, nomadskim životom, s ruksakom, u stalnom pokretu i divljini leteći slobodno i srcem. Džepova je puno, udobnost i komfor su na prvom mjestu, kao i jedinstven vizualni identitet svakoga od kreiranih modela.

Vjerujemo u ljepotu različitosti u svakom od nas i svojom kolekcijom pod nazivom ‘2faces’ želimo njegovati, poticati i uputiti na individualnost, unikatnost i jedinstvenost svakog čovjeka. Osim mene, dio ove suradnje i kampanje je i mlada, talentirana i prelijepa tatto artistica Lara Topolek, koja živi i djeluje u Njemačkoj, ali inspirira svojim likom i djelom te se savršeno se uklopila. Trenirke ćete moći naručiti putem njihova Instagram inboksa. Svaki od modela koji ćemo predstaviti ručno će biti izrađen u deset primjeraka, a svaki će imati neki poseban detalj, tako da možemo reći da je riječ o limitiranoj i unikatnoj kolekciji.

Iza vas je i iskustvo na Farmi, a uskoro ćemo vas ponovno gledati u TLZP-u. Što vas toliko privlači TV showovima? Jeste li i dalje otvoreni za takve formate ako dođe do neke prilike? U kojem biste se formatu željeli okušati?

Tako je. Volim TV projekte i televiziju kao medij, a sve u čemu sam dosad sudjelovala bilo je vezano za glazbu, glumu i ples. Farma je bila jedini projekt drukčijeg tipa, ali opet velik dio mene i prilika da ga publika upozna izbliza. Prilika da se ruše predrasude o ženama u svijetu showbusinessa i glazbe. Ako bih se opet našla u reality formatu, bio bi glazbenog, scenskog karaktera. Velika mi je želja sudjelovati u „Plesu sa zvijezdama“.

Imate li voditeljskih ambicija? Koje su vam još neostvarene profesionalne želje?

Imam jako puno želja i snova. Sada bih se koncentrirala na glazbu, a sve što dođe s njom rado ću prigrliti.

Zanimljivo je da je iza vas i glumački debi. Ostvarili ste ulogu u psihološkom trileru ‘Ana’. O kakvoj je ulozi riječ i kada će film ugledati svjetlo dana?

Tako je. Riječ je o psihološkom trileru Anđela Jurkasa.’ Ana’ je film o neobičnoj mladoj ženi koja se bori protiv depresije. Film je baziran na tzv. found footage materijalima, snimkama nadzornih kamera i nađenim dokumentarnim snimkama za koje policija tvrdi da su autentični zapisi A. K. (25), žene za koju se sumnja da je prvi serijski ubojica u povijesti Hrvatske i regije, a čija je priča počela njezinom tvrdnjom kako sumnja da je upravo ona, nepoznata, druga kći Kurta Cobaina. ‘Anu’ očekujemo i radujemo joj se u ovoj godini, na ljeto.

Glavnu ulogu dijelimo sjajna splitska glumica Petra Kraljev, Dunja Mikulčić, Tina Blade, Ana-Marija Percaić, Katija Bratković i ja, prvi put u filmskoj ulozi. U sporednim rolama su Asim Ugljen, Igor Baksa, Anita Schmidt, Karlo Žganec, Tea Matanović, Hrvoje Marjanović, Ratko Martinović, Mihaela Kajtazović, Irena Topić i mnogi drugi.

Riječ je o međunarodnoj produkciji u kojoj se pojavljuju i brojna poznata imena. Možete li nam otkriti o kome je sve riječ?

‘Ana’ je međunarodna produkcija na kojoj je surađivalo desetak ljudi iz cijelog svijeta – svjetska rock and roll legenda Jon Spencer, fotografije, slike, grafike i kiparski radovi su renomiranih akademskih slikarica iz Italije, Srbije i Hrvatske (Myllen Nićić, Iva Esterajher, Georgette Yvette Ponte, Emanuela Salimei Manusa, Lana Land, Maris Pejović, Ana Krčelić Kovač), a tu je i nagrađivani korejski filmski redatelj Michael Wong, novozelandski animator Rishab Soni, talijanski fotograf Loris Gonfiotti koji su osvojim autorskim doprinosom sudjelovali u nastanku ovog filma. Scenarij i režiju potpisuje Anđelo Jurkas, kojem je ovo peti dugometražni igrani film od 2015. godine.

U posljednje vrijeme o vašem se ljubavnom životu ne zna gotovo ništa. Kakav je vaš ljubavni status trenutačno? Jeste li zaljubljeni?

Čudno je vrijeme za ljubavne odnose i upoznavanje, no s druge strane ljubav je, kada se pojavi u pravom obliku, nezaustavljiva. Trenutačno sam maksimalno koncentrirana na glazbu, sebe i karijeru, ali ako se pojavi pravi muškarac, znat ću prepoznati ljubav i prigrliti je.

