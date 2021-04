Prvi put se nakon smrti voljenog supruga oglasila i kraljica Elizabeta

Princ Philip preminuo je jučer u dvorcu Windsor u 100. godini, a njegova supruga, kraljica Elizabeta oglasila se danas povodom njegove smrti. Na službenom Twitter računu objavljena je poruku kraljice, ista ona koju mu je uputila i 1997. godine povodom njihove 50. godišnjice vjenčanja.

"On je, jednostavno rečeno, moja snaga svih ovih godina i ja, kao i njegova cijela obitelj, ova zemlja i brojne druge zemlje, dugujemo mu više nego što bi on to ikada tražio, dugujemo mu više nego što ćemo ikada znati", objava je kraljice dan nakon što je preminuo njezin voljeni suprug s kojim je provela 73 godine u braku. Jutros su u dvorac Windsor došli njezini sinovi Charles, Andrew i Edward kako bi bili uz nju, a očekuje se kako će na sprovod svog djeda stići i princ Harry, ali bez supruge Meghan Markle koja je u visokom stupnju trudnoće.

