Pjevačica kojoj je otkazan nastup: Pjevam sve žanrove, a suludo mi je miješati politiku i glazbu

Bez ikakvog objašnjenja, i to samo pola sata prije zakazanog nastupa, pjevačici Steli Rade nedavno je otkazan koncert u Svetom Ivanu Zelini. Mlada i talentirana glazbenica o tome je poslije izvijestila svoju publiku na društvenim mrežama rekavši kako nije dobila obrazloženje zašto joj je nastup otkazan, ali slutila je da se razlog krije u činjenici što nastupa s harmonikom. Organizator koncerta poslije je na društvenim mrežama objasnio kako je tražio pojašnjenje od Marinke Zupčić Mubrin, direktorice Turističke zajednice grada Sveti Ivan Zelina, zašto je nastup otkazan. – Ona mi je kao razlog otkazivanja navela to što je Stela Rade nastupala u "Zvezdama Granda" te dodala da je smatra turbofolk-pjevačicom – napisao je tada organizator Univerzal Servis Promet. Iz Grada i Turističke zajednice Svetog Ivana Zeline kasnije su se oglasili i naveli kako nemaju nikakve prigovore prema gospođi Steli Radi, nego da se radi o kršenju ugovora koji je potpisan s organizatorom koncerta.

- Na temelju potpisanog ugovora, a u kojem stoji da u slučaju organizacije bilo kakvih dodatnih događanja, mimo ugostiteljske djelatnosti, zakupac je, na temelju potpisanog ugovora, dužan tražiti prethodno odobrenje organizatora, odnosno Turističke zajednice. U ovom slučaju zakupac nije tražio odobrenje za nastup Stele Rade. Sa zakupcem smo stoga održali hitni sastanak na kojem smo ga upozorili i zatražili otkazivanje planiranog nastupa jer, između ostalog, nije bio predviđen ni u javno objavljenom programu manifestacije. S obzirom na to da glazbeni program nije bio prijavljen, sukladno zakonu nije mogao ni biti održan, bez obzira na izvođača - objasnili su iz Turističke zajednice. O ovoj cijeloj situaciji porazgovarali smo sa Stelom koju je šira javnost upoznala kada se natjecala u glazbenom showu "Zvezde granda".

– Svatko tko je pogledao moj nastup u showu "Zvezde Granda" zna da sam tamo pjevala hrvatske pjesme. Harmonika je instrument kojim se sviraju svi žanrovi i ja sam zapravo po tome i poznata jer radim glazbene obrade na harmonici. Bilo bi lijepo da je netko to provjerio i saznao što zbilja radim, pa onda možda ne bi došlo do ovih neutemeljenih predrasuda – iskreno nam govori 24-godišnja pjevačica iz Jaske. U zadnjih godinu dana u Hrvatskoj se po gradovima sve češće zabranjuju i otkazuju nastupi glazbenika iz Srbije, dok su ti isti glazbenici istodobno najslušaniji na hrvatskom YouTube trendingu pa nas je zanimalo kako Stela gleda na to.

– Meni je to suludo, jer je očito da je to miješanje politike u glazbu. Razumijem da smo još uvijek kao zemlja i narod ograničeni po tom pitanju i neke generacije još uvijek gledaju u prošlost, ali suludo je to što se događa i pitam se ima li tome kraja. Zanima me hoće li se to ikada promijeniti... Možda baš ova godina i oo razdoblje donesu promjenu pa se ljudi pobune protiv toga jer je valjda svima u interesu da se publici dopusti da sluša ono što voli. Po meni određeni pojedinci ne bi smjeli odlučivati u ime drugih – poručuje Stela. Nedavno se preselila u Beograd pa smo zapitali našu glazbenicu je li doživjela sličnu situaciju u Srbiji.

– Ne, nemam taj problem, a odluku o preseljenju donijela sam jer se u Hrvatskoj jednostavno ne mogu opustiti što se tiče žanrova i glazbenog izričaja zato što puno toga što radim vuče na istočnjački melos. Mislim kako takav izričaj u Hrvatskoj nikada neće biti sto posto prihvaćen, iako publika to voli slušati – veli pjevačica. Glazba je od malih nogu dio njezina života te svira gitaru, klavijature, bubnjeve i harmoniku zbog koje mnogi Stelu povezuju s folk-glazbom iako je harmonika instrument koji se upotrebljava u zabavnoj, folklornoj i narodnoj, pa čak i klasičnoj glazbi.

– Otkako slušam glazbu i bavim se njome, volim zvuk harmonike, pogotovo u sevdahu koji ja obožavam i slušam ga odmalena. Na početku sam htjela znati kakav je to osjećaj kad uzmem harmoniku i sviram, htjela sam se uvjeriti mogu li ja to isto odsvirati i s vremenom mi je postala jako draga – kaže nam Stela čiji je EP "Korak po korak" izašao nedavno, a na njemu je donijela glazbenu raznolikost kakvu već dugo nismo čuli.

– Ljudi se moraju naviknuti na to da sam i autorica svojih pjesama jer sam uglavnom poznata po obradama različitih žanrova. Moju publiku čine ljudi koji slušaju narodnjake, ali i rock i stranu glazbu. Tako da je ovaj moj EP mješavina različitih žanrova zbog čega su ljudi možda malo ostali i zbunjeni jer ne znaju više što radim... Njime želim poručiti da želim pjevati sve i da to može biti kvalitetno. Nisam sigurna koliko je moj EP komercijalan i trebat će vremena da dođe do svoje publike, ali meni je važno to da radim ono što osjećam, pa ako nađe put i do publike – super – objašnjava glazbenica. Pitali smo je koliko joj je pomoglo sudjelovanje na "Zvezdama granda" i je li joj taj show nešto značio u karijeri?

– To mi je prije odmoglo nego pomoglo, jer sam nakon završetka showa bila dosta zbunjena komentarima koji su mi stizali sa svih strana. Jedni su mi govorili da odlično pjevam narodnu glazbu i savjetovali mi da se držim toga, a drugi su mi govorili kako se trebam držati pop-glazbe jer sam u tome bolja. Bilo je puno sugestija. Pitala sam se tada tko sam ja. Shvatila sam da moram sve to pustiti i vidjeti što sam, a tek kroz autorski rad otkrivam sebe. Naučila sam da se ne smijem ograničavati nego moram naći zlatnu sredinu svega što me ispunjava i čini sretnom pa da vidim što će nastati. Zato je nekima možda teško na prvu prihvatiti moju glazbu jer obuhvaća mnogo toga – kazuje Stela. Inspiracija za glazbu i stihove dolazi joj uglavnom kada je u miru, sama kod kuće.

– Inspiracija mi obično dolazi nakon nekih događaja koji su me ili potresli ili rastužili, uvijek se to dogodi kad su mi izražene emocije, bilo da sam jako sretna ili jako ljuta i tužna – u takvim situacijama nastaju moje pjesme – kaže nam Stela kojoj je preseljenje u Beograd otvorilo neke nove glazbene mogućnosti jer je upoznala dosta poznatih izvođača i producenata. Kaže kako su joj se u Beogradu dogodile neke glazbene prilike na koje bi u Hrvatskoj puno duže čekala, pa je tako u Beogradu rado na gostovanja zovu i glazbenici koji su već dugo na sceni i imaju uspješne karijere. Za kraj razgovora Stela nam je otkrila i koji su joj glazbeni planovi.

– Uskoro izlazi novi singl koji će biti jako zanimljiv. Opisat ću tu moju, kako se ja šalim, aferu s harmonikom i izjasniti se u vezi s time. Vjerujem da ću ispričati priču s kojom će se svi moći poistovjetiti, a uskoro izlaze i pjesma i spot.

