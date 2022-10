Pjevač grupe Silente postao je tata, otkriveno je i neobično ime bebe, a supruga objavila fotke iz šetnje

Pjevač grupe Silente Tibor Karamehmedović u veljači se vjenčao s Mijom Podrug s kojom je u vezi od prošle godine, a prije par tjedana postao je i otac. Fotku s bebom kojoj su dali ime Rubi objavila je njegova supruga, a ona je pokazala i kako je s djevojčicom bila u šetnji.

Podsjetimo, par je imao intimno vjenčanje u Dubrovniku u krugu obitelji i najbližih prijatelja, a Tibor je nedavno komentirao zašto su se vjenčali u tajnosti.

- Ne bih ja to nazvao 'tajnost', ja bih to nazvao 'privatnost', ima razlike. Nije da ja nešto tajim ili krijem, meni i ženi su smiješni svi naslovi i zaključivanja. Kao da čitam o nečijem drugom životu. Ni ja ni žena nismo od velikih vjenčanja i ceremonija. Nije nam to napeto, htjeli smo biti sami. Na kraju smo pozvali nekoliko ljudi iz obitelji i kruga bliskih prijatelja da bude zabavno na večeri. Zvao sam i prijatelje iz Šibenika koji su svirali i napravili odličnu atmosferu - rekao je za Story.

Tibor i Mia se zaručili su se u prosincu prošle godine kada je glazbenik objavio zajedničku fotografiju iz Sarajeva na svom Instagram profilu, a u komentarima su mu mnogi tada čestitali na zarukama.

- Sreća je u onom što je prošlo. I možda u onom što će tek biti - kratko je napisao Tibor uz fotografiju snimljenu u Sarajevu. Prve zajedničke fotografije Karamehmedovići na svojim društvenim mrežama su objavili prošlog ljeta i tako se i saznalo da je glazbenik u vezi s marketinškom stručnjakinjom.

