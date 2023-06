Pjevač grupe Dalmatino o požaru na svom automobilu: 'Na policiji sam pogledao snimku i to sam vidio'

Nakon što mu je u Papandopulovoj ulici u Splitu krajem travnja izgorio automobil marke Smart, vlasnik Ivo Jagnjić pjevač grupe Dalmatino, otkrio je kako je došlo do požara.

''To je prvo jedan prastari automobil, koji je 2008. godište. Znači, ja sam prvo zamislio da me je netko zamijenio za nekoga. A onda normalno, stvori ti se 100 upitnika iznad glave i dođeš u policiju i vidiš snimku jer je u podrumu gdje je auto bilo parkirano kamera. Auto je planulo samo od sebe, to je vidljivo na snimci. Greška neka na instalacijama. To sam vidio na svoje oči. Da nisam vidio i dan danas bi mi bio upitnik iznad glave.'', rekao je Ivo za InMagazin.

U požaru su bila oštećena još četiri vozila.

Inače, Jagnjić je publici najpoznatiji po grupi Dalmatino koju je 1998. godine osnovao s kolegom Zdravkom Sunarom. Iako je u Splitu završio Višu ekonomsku školu na Sveučilištu u Splitu u struci nikada nije radio.

Prvi ozbiljniji bend u kojem je svirao bio je Kineski zid s braćom Deanom i Dinom Dvornikom. S njima je snimio jedini njihov zajednički album koji je objavljen 1983. Odsvirao je sve gitare te je sudjelovao u aranžmanima pjesama. Nakon Kineskog zida prelazi u Tutti frutti band s kojim je snimio šest albuma kao gitarist i prateći vokal. U grupi ostaje 14 godina (1987. — 2001.). Grupu Dalmatino osniva s kolegom Zdravkom Sunarom 1998., a tada započinje i njegov autorski rad. Dosad su objavili četiri albuma a Jagnjić stavlja autorski potpis na 40 od 42 pjesme koje su na njima objavljene. Za naklade albuma primili su platinaste i nekoliko zlatnih ploča. Česti su gosti na festivalima: Splitskom, Melodijama hrvatskog Jadrana, HRF–u, Zadarfestu, CMC festivalu. U statusu je slobodnog umjetnika od 2003. godine, piše HDS.

VIDEO HRT-ova novinarka: 'Stari namještaj ima dušu i eleganciju, zato sam odlučila postati Krama Queen!'