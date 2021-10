Petar Grašo nakon prekida s Danijelom ljubi 15 godina mlađu Hanu Huljić

Splitski pjevač Petar Grašo (45) u vezi je s pjevačicom Hanom Huljić (30), doznajemo od izvora bliskih paru. Grašo je nedavno prekinuo dugogodišnju vezu s pjevačicom Danijelom Martinović, no čini se da je sada ponovno pronašao sreću u ljubavi.

Petar i Hana poznaju se od malih nogu, jer Grašo godinama surađuje s njenim tatom, Tončijem, te su tako postali i obiteljski prijatelji, a sada se čini da je prijateljstvo ipak preraslo u nešto više. Njihova veza traje već neko vrijeme, a Grašo je nedavno objavio jednu snimku na kojoj se vidi da ga snima ženska osoba veoma slična Hani.

Ovo nije prvi put da se pjevača povezuje s nekim nakon prekida veze koja je trajala 24 godine. Naime, slovenski Žurnal 24 raspisao se nedavno da je pjevač u vezi sa slovenskom vinarkom Sonjom Erčulj, no ona je sama stala na kraj tim glasinama, kazavši kako je tu riječ samo o poslovnoj suradnji.

O Haninu ljubavnom životu ne zna se mnogo, ali je poznato da je sedam godina bila u vezi s Tomislavom Šošićem, za kojeg je u jednom intervjuu otkrila da se odlično slaže s njenim ocem. Kako pjevačica nije često govorila o svojoj vezi, nije poznato kada su točno prekinuli.

Podsjetimo, Grašo i Danijela svoju su ljubavnu priču započeli prije više od dva desetljeća, a kroz sve ovo vrijeme o njoj su rijetko progovarali, ali činjenica je da se uz nju ne veže niti jedan skandal.

Vezu nikada nisu okrunili brakom, a par je više puta istaknuo da svoju vezu drži za sebe. Grašo je kao član žirija u showu "Zvijezde – ljetni hit" otkrio kako je upoznao Danijelu.

– Ispričat ću vam jednu kratku priču – započeo je tada nakon nastupa 43-godišnje profesorice informatike iz Zadra Anite Nikić koja je otpjevala Magazinovu pjesmu ''Svileni'' u spomenutom showu. – Ovu je pjesmu napisao Tonči Huljić, otpjevala ju je Danijela… Ja sam 1995. na Dori bio autore pjesme ''Boginja'' koju je otpjevao Oliver Dragojević. Mi smo bili drugi jer, naravno, na svakom festivalu gdje Tonči Huljić piše pjesmu, on bude prvi – objašnjavao je Petar i dodao kako je to izgledalo za vrijeme Dore. – I on je tada bio prvi s Danijelom. Ja sam gledao taj njihov stol, nisam ih tada poznavao… Zdenko Runjić, Oliver i ja sjedili smo i ja sam gledao taj stol i mislio: ''Sad su ti neki Huljići pobijedili. Vidi ovu malu plavu koja pjeva ''kiki-riki-miki-moj''. Meni tu ništa nije bilo jasno – opisao je Splićanin.

– Na kraju je ta ''mala'' već 22 godine moja djevojka, a ovaj čovjek do mene je moj veliki prijatelj i jedan od najboljih autora mojih hitova. Život je ponekad tako duhovit! – otkrio je Petar svima u posljednjem intervjuu za Večernji list početkom ove godine i ispričao kako su Danijela i on proveli karantenu.

– Karantenu smo proveli u splitskoj kući u krugu obitelji. Bavili smo se sitnicama oko kuće i svim onim svakodnevnim stvarima koje nismo stizali napraviti zbog putovanja i odsutnosti proteklih godina – kazao je pa istaknuo odluku da svoju vezu drže dalje od medija. – Naša odluka od samog početka bila je da ćemo privatan život držati podalje od očiju javnosti. Vjerujem da je svakom normalnom čovjeku obitelj utočište i luka u koju ne puštaš ulazak baš svakome tko to naumi – pojasnio je tada.

