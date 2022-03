Petar Grašo nakon koncerta u Sloveniji ostao je ganut gestom obožavatelja: Dvije godine su čuvali karte

Petar Grašo sinoć je u slovenskom Kopru održao koncert koji je trebao održati još prije dvije godine, ali pandemija koronavirusa ga je spriječila u tome, a njegovi vjerni obožavatelji strpljivo su čekali da se epidemiološka situacija popravi i sinoć su konačno uživali u njegovim hitovima.

- Ovaj koncert trebao se dogoditi 7.3.2020, no taj dan Slovenija je zbog novog virusa nazvanog Covid 19, poput ostalih zemalja, zabranila okupljanja..mi smo bili u dvorani, spremni za nastup, iznenađeni i pomalo uplašeni ni ne sluteći što nas sve čeka narednih mjeseci i godina. To je bio naš prvi neodržani koncert zbog pandemije. Dvije godine nakon, ovo je sasvim slučajno (ili ne) naš prvi održani koncert u nekoj punoj dvorani i “staronormalnim” uvjetima. Ljudi su dvije godine čuvali karte i gotovo nitko nije tražio povrat novca. To se zove ljubav! Hvala Koper što smo nakon toliko vremena opet osjetili čaroliju koja ovaj “posao” čini najljepšim na svijetu. Volim vas! - napisao je splitski glazbenik na Instagramu i zahvalio se tako svojoj publici što je dvije godine čuvala karte za ovaj nastup.

Ovo je samo uvertira u niz koncerata koje sprema za svoju publiku, a posebno se veseli nastupima koji ga u ožujku čekaju u Spaladium Areni i Areni Zagreb. U Zagrebu će nastupiti 18. i 19. ožujka, dok će pred publiku u svom rodnom gradu stati 25. ožujka.

VIDEO Podcast Inkubator nominiran za Večernjakovu ružu: "Vrijeme je za digitalnu Ružu"