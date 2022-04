Meghan oduševila svijet! Skinula skupocjeni kaput sa sebe i iznenadila majku s bebom u naručju

Vojvotkinja Meghan Markle i princ Harry trenutno borave u Nizozemskoj gdje prisustvuju Igrama Invictus, a nakon što su prošetali žutim tepihom, Meghan je svoj kaput pružila jednoj od natjecateljica kako bi ogrnula svoje novorođenče.

Elegantna Meghan je za ovu prigodu odabrala bijeli sako od vune koji je kombinirala s bijelim hlačama visokog struka brenda Valentino, a kombinaciju je upotpunila popularnim Max Mara kaputom čija je cijena 3710 funti (34.000 kuna) i Aquazzura cipelama koje je nosila i ranije.

Bivši kraljevski par na događaj je stigao u društvu natjecatelja među kojima su bili Fenna Guegjes iz nizozemskog tima sa suprugom Bertine Schuurhuis koja je u naručju držala njihovu djevojčicu Liviju. Bez puno razmišljanja Meghan je svojim kaputom ogrnula djevojčicu kako joj ne bi bilo hladno.

Podsjetimo, prije dolaska u Hägg, Meghan i Harry su se u četvrtak sastali s kraljicom Elizabetom, rekao je njegov glasnogovornik nakon što su novine The Sun izvijestile o posjetu.

Foto: Utrecht Robin/ABACA/ABACA The Duke and Duchess of Sussex, Prince Harry and his wife, Meghan Markle, on the Yellow Carpet ahead of the Invictus Games in The Hague, Netherlands on April 15, 2022. The Invictus Games will take place from 16 to 22 April 2022 at the Zuiderpark and are intended for soldiers and veterans in the service who have been psychologically injured. Photo by Robin Utrecht/ABACAPRESS.COM Photo: Utrecht Robin/ABACA/ABACA

Harry, koji se s Meghan preselio u Sjedinjene Države, prošli je mjesec propustio komemoraciju za svog djeda, princa Philipa, vojvodu od Edinburgha, koji je umro u travnju prošle godine.

Odbjegli kraljevski par u tajnosti je stigao u dvorac Windsor gdje su ih dočekali kraljica Elizabeta, princ Charles i njegova supruga, vojvotkinja od Cornwalla.

Kako piše Daily Mail, Charles je za susret izdvojio samo 15 minuta dok im se njegova supruga Camilla pridružila tek na polovici kratkog sastanka, a potom su zajedno napustili dvorac kako bi nastavili s drugim obvezama.

Britanci tvrde kako je susret princa Charlesa i Harryja bio veoma važan budući da u posljednjih nekoliko mjeseci gotovo da i nisu razgovarali, naročito nakon teških optužbi koje su iznijeli na račun kraljevske obitelji tijekom intervju kod Oprah Winfrey.

Susret s kraljicom bio je manje napet, a iako su je mnogi Harryjeve riječi i djela zbunili i uznemirili, poznato je kako je unuk njezin miljenik.

-Oduvijek ju je znao nasmijati i to joj se sviđa kod njega- rekao je izvor blizak kraljevskoj obitelji za Daily Mail, a otkrili su i kako je sastanku prisustvovala i princeza Eugenie koja je odigrala ključnu ulogu.

VIDEO Princ Harry i Meghan u tajnosti posjetili kraljicu, prvi put otkako su napustili kraljevske dužnosti.