emotivna pjesma

Patricia Gasparini predstavlja nadolazeći hit „Ljubi majka“, za sve žene koje su shvatile da ga može voljeti samo majka

Patricia Gasparini
Promo
VL
Autor
Promo
05.05.2026.
u 15:33

Riječka kantautorica Patricia Gasparini kreće u novu autorsku fazu karijere s odličnim alt-pop singlom znakovitog naslova „Ljubi majka“ kojeg prati uzbudljiv videospot.

“‘Ljubi majka’ je za žene koje su shvatile da ga može voljeti samo majka” – opisala je pjesmu Patricia i dodala – “zanimljivo mi je kad netko kaže ‘ljubi majka’, svi na ovim prostorima odmah razumiju što to znači. U toj frazi ima i sarkazma i nježnosti i neke čudne topline. Čak mi je bilo i pomalo nevjerojatno da kod nas zapravo ne postoji pjesma s tim nazivom, iako svi znamo taj izraz”.

Novi Patricijin singl je emotivna alt-pop pjesma koja kroz nježan, ali karakteran zvuk, uz suptilni edge u produkciji, donosi elegantnu nijansu ženske tuge, onu koja ne moli i ne ostaje, već tiho i dostojanstveno odlazi. U blago ironičnom tonu, Patricia je pretvara emociju u profinjen, kontroliran izraz, pretvarajući bol u gotovo estetski čin oslobađanja.

Pjesma je stvorena na beat producenta Joshue Macksa, a tekst je Patricia složila u manje od petnaestak minuta. Nakon toga je materijal došao u ruke producenta Filipa Majdaka, koji je napravio aranžman, posložio autoričine ideje i dao pjesmi svoj poseban dodir – “Stvarno se dogodila jedna lijepa, prirodna sinergija između nas, zvuka i same ideje” – ističe Patricia. Režiser prilično artističnog i uzbudljivog spota s pričom je Luka Sep, producentica je Helena Poldina (kavakava production), a art direkciju i ideju spota je Patricia razradila s Dorom Gelo.

Pjesma je nastala iz osobnog iskustva i posvećena je svim ženama koje su se našle u odnosu gdje su bile povrijeđene i zapitale se tko uopće može voljeti takvu osobu. I odgovor je često – majka” – poentirala je Patricia.

Riječka pjevačica i kantautorica Patricia Gašparini već je kao teenagerica nastupila u jednom glazbenom televizijskom showu Story SuperNova Juniors ušavši u top 10. Usljedile su suradnje s glazbenim imenima kao što su Ibrica Jusić I Boa II, a s bendom Time Machine nastupila je na prestižnom Montreux Jazz Festivalu. Tijekom godina provedenih u Švicarskoj, Patricia je balansirala između korporativne logistike u diplomaciji i nastupa s bendom, ali je želja za glazbom prevagnula. Povratak na domaću scenu obilježila je prvo nastupom na Dori 2023. s energičnim hitom "I Will Wait" a prošle godine I s EP-em “Lotus”.

Patricijin singl “Ljubi majka” dostupan je na svim streaming servisima.

Zagreb: Stand up komičarka Marina Orsag
