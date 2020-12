Pale su teške riječi među farmerima: "Naporna si i urlaš!", "Kako si ti dospio do finala?"

S dolaskom gostiju, odnosno ispalih farmera, malo je reći da se atmosfera promijenila. U večernjim satima svi su se okupili za stolom i na tabletu pogledali poruku voditeljice Mie Kovačić. Mia im je poručila da sada saberu svoje misli i kažu jedni drugima kako se osjećaju te tko im je ostao u dobrom sjećanju, a tko ne. Prva je krenula Maja koja se obrušila na Doru kazavši kako je osjetila neiskrenost kod nje već na prvom zadatku kada joj je rekla da joj se sviđa. ''Mislim da je u tom trenutku skužila da će u meni imati dosta jaku konkurenciju i da to njezino sviđaš mi se nije bilo iskreno'' objasnila je Maja. Na to joj je Dora odgovorila kako je to bilo iskreno jer je stvarno to u tom trenutku i mislila.

''Ti si kasnije postala ta koja mora biti u centru pozornosti i kada je dijalog, nije dijalog već se uvijek završi na tvome monologu. Uopće nikoga ne slušaš i samo imaš svoj cilj kojeg si došla ostvariti. Poštujem to da si govorila da se želiš natjecati za pola milijuna kuna, ali ne poštujem načine na koje si to pokušala ostvariti! Ti si naporna i urlaš'' kazala joj je, a Dora je dodala kako je ista takva i Maja – glasna i mora dominirati. ''Maja.. mislim da joj fali ljubavi u životu i jednostavno joj je možda smetalo kada je vidjela osobu sličnih karakternih osobina, stvarno se zrcalimo u mnogočemu, koja je sretna, ispunjena, zadovoljna sobom'' komentirala je kasnije Dora.

No, nije jedino Maja bila ta koja je iznijela za stolom svoje mišljenje, već je to jedva dočekao i Josip koji je napao Stjepana priupitavši ga kako je dogurao do finala, jer se, po njegovom mišljenju, samo provlačio. ''Nervira me način na koji govori i još je popio koju čašicu više i nije mogao sklopiti niti jednu rečenicu kako je trebalo'' kazao je Stjepan na Josipove optužbe, a najviše iznerviran bio je Juka koji je sjedio do Josipa.

''Evo ja nakon 30 dana izbivanja s farme vidim velike promjene ljudima u glavama, te ljude ne prepoznajem, ovakva verbalna agresija, dugo se nisam susreo s nečim takvim'' komentirao je Juka. U raspravu se uključila i Zdenka kazavši kako je zamjerila Stjepanu to što je jednom prilikom nacrtao Afrikanku s plavim očima, a ne magarca. ''On je naslikao nešto što je njemu bilo na duši, u glavi i to njegova sloboda i to nas je prehranilo. Nije on čovjek koji crta ulike i magarce!'' stala je Katarina u Stjepanovu obranu, no onda je i ona dobila jezikovu juhu od Zdenke: ''Kako si ti dospjela u finale? Možeš samo dati ruku Saši, Tomi i Princeu što su te štitili, jer samo si se s njima držala. Tu gdje si ti je netko drugi više zaslužio biti!'' vikala je Zdenka.

Kada su vidjeli da je 'vrag odnio šalu', farmeri su se odvojili od gostiju kako bi obavili drugi dio zadatka koji im je Mia zadala, a to je izglasati dva farmera koji bi bili potencijalni gazda, odnosno gazdarica farme u idućem ciklusu, a farmeri su se odlučili na metodu biranja s kamenčićima i odlučili se za Tomislava i Sašu.

Nakon burne večeri, farmerima je ostao gorak okus, a Prince je kazao kako ga je jako povrijedila Zdenkina izjava te odlučio kako nakon Farme s njom ne želi imati kontakt. ''Ja sam tužan jer imam osjećaj da neki od starih farmera su došli da nas maltretiraju i ponižavaju'' kazao je Prince, a što će se događati u narednim danima, ostaje nam za doznati!