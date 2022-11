Pađen odgovorio na Štulićeve optužbe: 'Ponaša se poput izbezumljene starlete koja želi medijsku pažnju'

Glazbenik Jurica Pađen (67) odgovorio je na optužbe Branimira Johnnyja Štulića (69), koji ga je optužio da je bez njegove dozvole donirao Štulićeve pedale za novootvoreni Muzej Novog vala u Zagrebu.

- Povodom otvaranja "Muzeja Novog vala" primoran sam objasniti da izloženi ručnik i tenisice nisu moje već Pađenove pošto idu uz njegove zebraste špilhoznice u kojima je svirao na "Zadovoljštini". Moje su tri pedale koje su mi kod njega ostale i za koje nije imao odobrenje da ih daje kao što kaže, jer po običaju izvrće i laže, napisao je Štulić na Facebooku, a Pađen nam je kazao kako mu nije jasno o čemu Štulić priča jer ga je on zvao i tražio dozvolu.

- Pa dovoljno je uključiti logiku. prvo, ja nisam dao nikakve tenisice u muzej, pa je to prva neistina. Drugo, koja je moja korist da dam njegove stvari u Muzej Novog vala. Dao sam svoje memorabilije i s obzirom da me idejni začetnik muzeja Aco Črček pitao imam li što od Johnnyja rekao sam mu da imam ali ga moram prvo nazvati jer svi znamo kakav je. Sad mi je žao što nisam snimao taj razgovor, kazao nam je Pađen i dodao kako je samo želio pomoći ljudima.

- Kada sam ga nazvao Štulić je rekao: "slobodno možeš to dati, ali ja nemam veze s tim". Ako je stvarno izjavio da ja lažem, onda se on ponaša poput izbezumljene starlete koja hoće medijsku pažnju pa sve čini kako bi i na taj način dobio klikove na svom kanalu, mišljenja je Pađen i osuo paljbu po bivšem kolegi iz benda.

- Ako je stvarno istina da je rekao kako ja uvijek izvrćem i lažem onda je zao i pokvaren, ili ima nekih drugih problema. Nije ovo prvi put da on zaboravlja. Jednom sam komentirao njegovu izjavu, pa me je opet napao da izvrćem povijest. Onda sam slučajno sreo Neli Mindoljević koja je bila njegova predratna prijateljica. Ona mi je poslala na mail njegov intervju za Radio Sarajevo u kojem je govorio identičnu stvar za koju me optužio da lažem. Dakle, ako netko izvrće istinu, onda je to Štulić, kazao je Pađen.

VIDEO: Koprivnica: Severina povodom Dana grada napravila tulum za nekoliko tisuća obožavatelja