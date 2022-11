Cher (76) potvrdila je vezu s 40 godina mlađim: 'Upoznao je moju obitelj, tretira me kao kraljicu'

Pjevačica Cher (76) najpoznatija po hitovima kao što su 'Believe' i 'Turn Back Time' potvrdila je vezu s 40 godina mlađim producentom Alexanderom Edwardsom.

Foto: Profimedia

Tim povodom oglasila se na Twitteru, te mu posvetila nekoliko objava. Naime, Cher je objavila fotografiju svog partnera te je napisala njegovo ime uz koje je dodala emotikon srca, a kada su je u komentarima pitali jesu li zajedno objavila je emotikon smajlića sa srcima oko glave.

Napisala je da je tretira kao kraljicu te da ljubav ne zna za matematiku. Nakon toga objavila je još jedan tweet, u kojem je napisala kako ne brani svoju ljubav, te da će 'mrzitelji mrziti', no da to nije bitno.

Naglasila je da su sretni i da nikoga ne gnjave.

I’m Not Defending us.Haters are Gonna Hate…Doesn’ Matter

That we’re Happy & Not

Bothering Anyone