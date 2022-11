Oženio se Luka iz 'Života na vagi', mladence dočekala bakljada, a na svadbi bio i bivši pobjednik

Protekli vikend zauvijek će ostati upisan u sjećanju Luke Smolje, bivšeg natjecatelja 'Života na vagi'. Luka i njegova odabranica Iva Šimić, koju je upoznao nakon showa, izmijenili su bračne zavjete.

Mladence je ispred crkve dočekala i bakljada, a među brojnim uzvanicima s kojima su slavili do dugo u noć bio je i bivši pobjednik 'Života na vagi', Alen Abramović koji je na svom Instagramu objavio fotografiju sretnog mladoženje.

Foto: Instagram

"Najdraži cimeru, želim ti sve najbolje, puno sreće i ljubavi u bračnom životu želim ti od srca", napisao je Alen u objavi na Insta Storyju.

Foto: Instagram

Mladenci su svoj prvi ples otplesali na pjesmu Stjepana Lacha 'Više od ljubavi'. Inače, Luka je poprilično samozatajan kada je u pitanju njegov ljubavni život, no ove je godine tijekom gostovanja u šestoj sezoni showa kandidatima otkrio kako mu se u životu nakon skidanja kilograma gotovo sve posložilo. Podsjetimo, Luka je u show ušao sa 151 kilogramom, a tijekom svog sudjelovanja izgubio je više od 64 kilograma, a nakon završetka svoje avanture u 'Životu na vagi' upisao je Kineziološki fakultet. Danas je po struci trener, a u međuvremenu je pronašao i djevojku. - Uvijek sam sanjao da ću pronaći djevojku s kojom ću biti do kraja života. Nakon 'Života na vagi' ostvarilo se i to - rekao je Luka nedavno.

VIDEO Dramatične scene iz centra Zagreba sa snimanja filma, sudarili se tramvaj i automobil