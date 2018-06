Ovo mi je prvo slobodno ljeto nakon dugo vremena

“Kada radim na nekom projektu, nikada ne razmišljam samo o ishodu, nije mi jedini cilj da to bude uspješno. To je pozitivna posljedica koja se dogodi i šlag je na torti. Kada su me zvali da se pridružim timu “TLZP-a”, bilo mi je samo važno da se mogu vidjeti u tome, odnosno da me veseli rad na projektu. Tako je i bilo, a kada je sve počelo, shvatili smo da imamo dobru i zabavnu emisiju. Želim istaknuti da jako volim produkcijski tim s kojim pripremam emisiju i to je važan čimbenik zašto se uvijek veselim novoj sezoni”, kaže Igor Barberić koji je već pet godina važna karika u lancu showa “Tvoje lice zvuči poznato” u ulozi plesnog koreografa.

“Show je zahtjevan jer nema mnogo vremena. U tih tjedan dana, koliko se kandidati pripremaju za izvedbu, nema mnogo proba.Važno je i znati kako koji kandidat funkcionira, koje su mu jače strane i to pojačati u pristupu kako bi u kratko vrijeme dobili što više”, govori Igor koji nam je otkrio tko ga je od kandidata ove godine oduševio plesnim umijećem.

“Katarina Baban definitivno je najbrža i ima sposobnost zapamtiti puno materijala u kratko vrijeme. Maja Bajamić u vrlo je dobroj fizičkoj kondiciji, najvjerojatnije zbog iskustva u sportu. Damir Poljičak također je fizički spreman na puno toga i može se računati na njega da se popne, skoči ili čak provoza scenom u koturaljkama i bez problema 'parkira' plesaču na leđa”, kaže koreograf koji priznaje da se ne može pohvaliti vještim plesom u štiklama, što se nerijetko zahtijeva od kandidata.

“Prije nego što sam probao, mislio sam si: 'Ma daj, pa nije to tako teško valjda'. Možda i nije teško samo stajati u štiklama, ali okretati se i mijenjati težinu lijevo-desno, to je već izazov”, ističe Igor koji je kao dijete pohađao dramske grupe i želio biti glumac.

“U desetak godina, koliko sam izbivao iz Hrvatske, bio sam glumac u mjuziklima, većinom u Njemačkoj. Često sam igrao uloge u kojima se uopće nije plesalo. Tek nakon povratka u Hrvatsku počeo sam koreografsku i ubrzo redateljsku karijeru. Često ispravljam ljude kada me nazivaju plesačem jer mislim da to nije pravedno prema ljudima koji se time bave svaki dan. Plesni trening samo je jedan dio mog profesionalnog treninga”, govori Barberić koji je zaslužan za razvoj mjuzikala u Hrvatskoj.

“Svaka predstava ima poseban čar, nešto zbog čega pristajem uhvatiti se u koštac s njom. Ne bih mogao drukčije raditi. Jednako su mi drage režije mjuzikla koje sam radio bez predloška, kao što su 'Crna kuća' i 'Pacijenti', i režija predloška, kao što je to bila 'Mamma Mia'. Rad na toj predstavi ostao mi je u lijepom sjećanju jer je sve teklo kako treba i svi smo bili dobar i radišan tim, zbog čega je finalni proizvod bio izvrstan i, što je najvažnije, održiv. Predstava je odigrana više od 170 puta, no još drži uigranost i svježinu”, kaže Igor koji se ne smatra strogim redateljem.

“Svjestan sam da sam tijekom godina rada postao asertivniji i znam kako doći do toga što želim, ali i povesti trupu u tom smjeru. Tako je i koreografski. Praksa ide ruku pod ruku s teorijom. No smatram da još trebam učiti i razvijati se. Samo to sada činim sigurnije”, govori.

Iako ga šira publika poznaje kao koreografa, redatelja i glumca, Igora krasi i pjevački talent. Svojedobno je snimio vlastite pjesme, koje još nije predstavio publici.

"To je uvijek tu negdje u pozadini i čeka pravi trenutak. Sve te pjesme koje imam u arsenalu možda nisu više aktualne, barem ne u mojoj glavi. Jedan sam od onih koji voli novo, promjenu, aktualnost, posebice što se tiče vlastite ekspresije. Tako da, kada jednog dana dođe vrijeme za to, napisat ću nove pjesme”, otkrio je i dodao:

“Teško je reći od koga sam naslijedio te talente. Koliko sam doznao, i mama i tata imali su 'kreativne izlete' u životu. Sigurno je bilo još toga u ostalim generacijama obitelji, ali ja sam bio dovoljno lud da se upustim u to do kraja”.

Igor je nedavno boravio u Lisabonu kao koreograf naše ovogodišnje predstavnice na Eurosongu Franke Batelić.

“Nosim jako lijepe uspomene s tog putovanja. Osim toga što je Lisabon predivan grad i provesti neko vrijeme ondje zaista je neprocjenjivo, bio sam veoma zadovoljan Frankom i njezinim nastupom. Ona je iznimno talentirana izvođačica i ima sposobnost zadanu koreografiju učiniti svojom na prirodan način. Uvijek će mi biti drago raditi s njom”, kaže Igor kojeg se najviše dojmio nastup Švedske koji smatra posebnim i modernim. A nakon povratka iz Lisabona već je preuzeo druge projekte pa trenutačno radi na predstavi u Švicarskoj, nakon čega slijedi zaslužen odmor.

“Iznimno sam uzbuđen jer će, nakon dugo vremena, ovo biti prvo slobodno ljeto. Nisam baš od mora, ne mogu predugo ležati i sunčati se pa bih radije putovao. Imam prijatelje u nekoliko europskih zemalja pa mislim da je vrijeme da počnem pisati mailove”, šali se i smije Igor koji, usprkos brojnim obvezama, uspijeva pronaći vrijeme i za privatni život. Kako provodi slobodno vrijeme, nije u detalje isplanirano.

"Ne planiram to, nego puštam da se dogodi. Smatram da je važno ponekad se svjesno odvojiti od posla, posebice zato što svoj posao jako volim pa ga uvijek nosim kući. Treba se ponekad isključiti. U slobodno vrijeme često nešto radim u stanu - raspoređujem ladice ili bojim zid. U slobodno vrijeme također volim biti kreativan - crtati, napisati pjesmu ili kuhati. Da, kuhanje jako volim. To je vrlo kreativno ako se mene pita”, kaže ambiciozni Zagrepčanin koji ima još neostvarenih želja.

“To su zapravo neostvareni umjetnički projekti. Predstave, serije, pjesme, knjige. Treba sve to ostvariti do mirovine”, zaključio je.