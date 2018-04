Drele oduševio kao Cher i pobijedio u petoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato'

Davor Dretar Drele pobjednik je pete epizode glazbeno zabavnog showa Nove TV 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Transformacijom u glazbenu ikonu Cher uspio je osvojiti žiri te osvojiti najveći broj bodova. Prema Dreletovom izboru, Nova TV donirat će 10 tisuća kuna 'Udruzi za autizam Zagreb'.

„Drele je van konkurencije. Posebna kategorija“, istaknuo je Petreković i dodatno pohvalio nastup: „Fenomenalno! Super je pjevao, ako se tko nasmijao to smo bili svi mi.“ Lozar je također bio oduševljen njegovom izvedbom: „Tak' se uzme ženska transformacija od koje ti može biti neugodno, uzmeš ju i napraviš to od nje.“

Pobjeda je ovoga tjedna „za dlaku“ izmakla Damiru Poljičaku koji se transformirao u jedinstvenog Joea Cockera. „Svaka čast, ja ti nemam što reći. Mislim da je reakcija nas i publike dovoljna.“, fasciniran je bio Kedžo te dodao: „Ti si definitivno moj favorit. Imao si njegovu bol, ekspresiju i taj glas. Ti si pjevač, glumac i sve i ja ti se klanjam“, nije tajio svoje oduševljenje.

Nives ni ovoga puta nije krila svoje simpatije prema Poljičaku. „Večeras si ružan, ali ja te volim iskreno od srca. Ti si toliko talentiran, opijaš svojom pojavom“, pridružila se Kedžinim pohvalama i dodatno rekla: „Mogla bih te gledati danima da ti izvodiš svih osam točaka.“

Maja Bajamić konstantno oduševljava nastupima u showu, pa tako i ovaj put kada je utjelovila Jasmina Stavrosa s legendarnom pjesmom „Dao bih sto Amerika“. Publika joj je skandirala nakon nastupa, a žiri je bio oduševljen. „Ja ti moram čestitati. Dobila si gadan zadatak, a ti si se stvarno iskazala. Glas ti je bio pravi muški, sve si točke ispunila, svaka ti čast“, s pohvalama je započeo Kedžo.

Nastavila je Nives: „Imala si taj njegov umoran izgled, to mi je super.“ Petreković se također pridružio pohvalama: „Minimalno pokreta i ta bezvoljnost. Ovo je naizgled jednostavno i neaktivno, nema puno kretnji, a mene fascinira kod tebe što svaki put glas prilagodiš i meni je to zaista kod imitatora sjajno.“

Katarina Baban ovoga je puta bila Mladen Bodalec iz Prljavog kazališta, a donijela je sjajnu atmosferu s njihovim popularnim hitom 'Mi plešemo'.

„Ja sam odletio i plesao u jednom trenutku“, rekao joj je Petreković, a Lozar je zadivljeno nadodao: „Ja sam već rekao da su cure oduševljenje ove sezone!“ Nives joj je rekla da je konstantno sjajna i dodala: „Manje atraktivne točke napraviš na nekoj zavidnoj razini.“

Ritam reggaetona na pozornicu je donio Amel Ćurić koji se transformirao u kolumbijskog repera J Balvina i izveo njegov prošlogodišnji hit 'Mi Gente'. Iako se bojao kako će to izvesti, žiri je bio jako zadovoljan.

„Ja bi volio da je možda bilo još malo energije. Jako atraktivno, svaka čast!“, rekao je Kedžo, a Nives je dodala: „On ima tu tromu poletnost. Ti si bio možda malo poletniji i na momente energičniji. Sve u svemu, repanje i španjolski, bravo!“ Mario je rekao kako mu ova uloga dobro leži, a Lozar je zaključio: „Baš si me iznenadio. U principu si to jako dobro napravio.“

Paola Valić Bekić ove je nedjelje imala pratnju na pozornici jer joj se pridružila i djevojčica Tara Roki, a zajedno su izvele pjesmu 'We're never ever getting back together' kao Taylor Swift. Lozar je rekao kako je jako zadovoljan jer se vrlo teško pripremiti za Taylor Swift, koju je sam utjelovio u drugoj sezoni ovog showa.

Petreković je čestitao Paoli na izvedbi, a pohvalio je i njenu partnericu koju je duhovito prozvao Tara Roki Balboa. Nives je pogotovo bila oduševljena Tarinom izvedbom i rekla Paoli: „Moram priznati da te Tara u glumačkim momentima malo pojela. Trebala ti je dat instrukcije prije. Generalno, bile ste fantastične cure, pozitiva totalno.“

Anu Vilenicu gledali smo kao Lanu Jurčević s atraktivnim hitom 'Kim Kardashian', čiji spot je vjerno dočarala popevši se na motor na pozornici. “Možda ne pjevaš tako dobro kao Lana, ali imaš puno bolje pločice nego ona“, rekla joj je Nives.

Kedžo se prisjetio svoje imitacije Lane Jurčević u trećoj sezoni i komentirao Anin nastup: „Možda sam više osjetio tu prpošnost Danijele Martinović nego lijenost Lane Jurčević“ te dodao kako bi volio da gljiva Ani kao ulogu dodijeli vrckavu Danijelu.

Na posljednjem se mjestu rang liste ovoga tjedna našao Matko Knešaurek koji je utjelovio Mel B iz grupe Spice Girls. „Ja volim ove točke gdje imamo uvid u tvoje tjelesne atribute. Cijenim ove pokrete koje imaš. Znam koliko je teško kretati se u ovim štiklama“, rekla mu je Nives.

„Meni je drago da se ti opuštaš i ovo je prvi put da si dio te cijele ekipe, osjetio se taj 'girl power'. Pohvalio bih koreografiju“, poručio mu je Kedžo, a Petreković je rekao kako Matku ipak fali još malo opuštanja u tome, iako je prešao granicu neugodnog osjećaja u ženskom tijelu.