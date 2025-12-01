Naši Portali
KONCERT SE TREBAO ODRŽATI U SIJEČNJU

Ovo je razlog zabrane koncerta Mate Bulića, Miroslava Škore te Hrvatskih ruža i Nene Ninčevića u Švicarskoj

Frankfurt: Hrvatska noć u Suwag Energie Areni
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
01.12.2025.
u 19:38

Predstavnici grada Bülacha naveli su kako se koncert može organizirati, ali u privatnom prostoru ili nekom drugom mjestu u Švicarskoj

Švicarske vlasti zabranile su nedavno koncert na kojem su krajem siječnja 2026. godine trebali nastupiti Miroslav Škoro, Mate Bulić te Neno Ninčević i Hrvatske ruže, a koncert je bio organizirao CroNight. Prije nekoliko dana na svom je Facebook profilu CroNight Organizacija objasnila kako je sve počelo prije tri mjeseca. "Grad Bülach od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u kolovozu, nakon što smo postigli sve dogovore s izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svjetlo od dvorane – potvrdu da je sve u redu s dozvolama i da možemo započeti s reklamom. Međutim, samo tjedan dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada Bülacha kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju te da grad ne može jamčiti sigurnost", piše u njihovoj objavi na Facebooku. 

Dodali su u svojoj objavi kako su odmah reagirali i pojasnili da su svi navedeni izvođači više puta nastupali u Švicarskoj bez ikakvih incidenata te da koncert nema nikakvu političku pozadinu.  - Zatražili smo i sastanak s hrvatskom veleposlanicom, koja je odmah reagirala te je, zajedno s Veleposlanstvom, pokušala organizirati razgovor s predstavnicima grada i policije Bülacha — no, nažalost, svi su to odbili. Nakon toga pronašli smo novu dvoranu u Bruneggu, ali nas je danas kontaktirala policija i također nam oduzela dozvolu. Zbog svega navedenog prisiljeni smo otkazati koncert, unatoč velikom interesu publike. Moramo priznati da smo kao organizacija, zajedno s našim izvođačima i Veleposlanstvom, ostali u velikom šoku i razočaranju. Ovo je veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švicarskoj, kao i za naše izvođače. Svi koji su kupili ulaznice mogu ih vratiti putem Ticketcorner-a. Hvala vam na razumijevanju i podršci. - objasnili su u objavi.

Nova TV kontaktirala je predstavnike grada Bülach koji su im odgovorili da je cilj zabrane osiguranje javne sigurnosti i urednog tijeka događanja u gradu, te cilj zabrane nije političke naravi. Naveli su kako se koncert može organizirati, ali u privatnom prostoru ili nekom drugom mjestu u Švicarskoj. Istaknuli su da su organizatore o odbijanju zahtjeva za koncertom obavijestili još sredinom rujna. 

Naša bivša misica otkrila da boluje od karcinoma: 'Bože, u tvoje ruke predajem se potpuno, vodi me'
Avatar Pacov
Pacov
19:53 01.12.2025.

Sad Hrvatska treba zabraniti sve koncerte izrazito popularnog i nebinarnog švicarskog pop kralja Neme Mettlera.

HO
homofobic
20:25 01.12.2025.

Vjerujem da je vrlo uspjesna kampanja protiv hrvatskih pjevaca u europskim zemljama rad politiskih saveznika jucerasnjih demonstracija u 4 hrvatska grada! Takoder vjerujem da bi Republoka Hrvatska konacno morala odrasti i znati se braniti od neprijateljskog hibridnog rata. Rat se pocinje najprije doma primjenom zakona protiv neprijatelja koji bez straha viore zastave i znakovlje zvanicnog neprijatelja Republike Hrvatske iz doba Domovinskog Rata! Jugoslavenske zastave i krvava zvijezda moraju konacno biti kaznjavani jer to je sasvim u smislu vazecih zakona! One koji ih brane iz rovova drzavnog aparata takoder kazniti a potom odstraniti iz sluzbe gdje stete drzavi u narodu!

LL
lijepa_li si
20:18 01.12.2025.

što radi naše ministarstvo vanjskih poslova? ta nije valjda sav kadar od besne?

Kupnja