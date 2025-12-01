Ovo je razlog zabrane koncerta Mate Bulića, Miroslava Škore te Hrvatskih ruža i Nene Ninčevića u Švicarskoj

Švicarske vlasti zabranile su nedavno koncert na kojem su krajem siječnja 2026. godine trebali nastupiti Miroslav Škoro, Mate Bulić te Neno Ninčević i Hrvatske ruže, a koncert je bio organizirao CroNight. Prije nekoliko dana na svom je Facebook profilu CroNight Organizacija objasnila kako je sve počelo prije tri mjeseca. "Grad Bülach od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u kolovozu, nakon što smo postigli sve dogovore s izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svjetlo od dvorane – potvrdu da je sve u redu s dozvolama i da možemo započeti s reklamom. Međutim, samo tjedan dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada Bülacha kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju te da grad ne može jamčiti sigurnost", piše u njihovoj objavi na Facebooku.

Dodali su u svojoj objavi kako su odmah reagirali i pojasnili da su svi navedeni izvođači više puta nastupali u Švicarskoj bez ikakvih incidenata te da koncert nema nikakvu političku pozadinu. - Zatražili smo i sastanak s hrvatskom veleposlanicom, koja je odmah reagirala te je, zajedno s Veleposlanstvom, pokušala organizirati razgovor s predstavnicima grada i policije Bülacha — no, nažalost, svi su to odbili. Nakon toga pronašli smo novu dvoranu u Bruneggu, ali nas je danas kontaktirala policija i također nam oduzela dozvolu. Zbog svega navedenog prisiljeni smo otkazati koncert, unatoč velikom interesu publike. Moramo priznati da smo kao organizacija, zajedno s našim izvođačima i Veleposlanstvom, ostali u velikom šoku i razočaranju. Ovo je veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švicarskoj, kao i za naše izvođače. Svi koji su kupili ulaznice mogu ih vratiti putem Ticketcorner-a. Hvala vam na razumijevanju i podršci. - objasnili su u objavi.

Nova TV kontaktirala je predstavnike grada Bülach koji su im odgovorili da je cilj zabrane osiguranje javne sigurnosti i urednog tijeka događanja u gradu, te cilj zabrane nije političke naravi. Naveli su kako se koncert može organizirati, ali u privatnom prostoru ili nekom drugom mjestu u Švicarskoj. Istaknuli su da su organizatore o odbijanju zahtjeva za koncertom obavijestili još sredinom rujna.