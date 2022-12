Ivana Knoll već godinama ljubi ovog direktora koji ne voli da se njegove fotografije objavljuju na mrežama

Otkako se pojavila u Kataru Ivana Knoll je postala svjetska senzacija o kojoj pišu istaknuti strani mediji, gostovala je kod Piersa Morgana i pričala o svojim izazovnim odjevnim kombinacijama i je li zbog njih imala problema tijekom ovog Svjetskog prvenstva u nogometu. Broj pratitelja na Instagramu joj raste iz dana u dan, a ako joj u inbox pristižu ljubavne ponude Ivana ih odbija jer je već godinama u sretnoj vezi.

Njezin odabranik je Ante te je on navodno direktor istarske tvrtke koja se bavi nekretninama. Na Ivaninom Instagram profilu zadnjih nekoliko godina nema nijedne zajedničke fotografije s Antom, ali na samom početku veze je često objavljivala njihove zajedničke selfije s brojnih putovanja od Brazila, Lisabona do Münchena. U intervju koji nam je dala prije dvije godine je ispričala kako njezinom dečku ne smeta njezina eksponiranost, ali on želi zadržati svoj dio intime dalje od društvenih mreža.

- Većinu mojih fotografija me on uslikao, no svakako kad sam za neke fotografije u nedoumici objaviti ili ne, upitam njega - priznala nam je tada Ivana. S dečkom je živjela u Istri i na društvenim mrežama je objavljivala fotografije snimljene ispred luksuzne vile s bazenom.

Nedavno je otkrila kako je dobila i radnu vizu za Ameriku i tamo odlazi nakon Svjetskog prvenstva, a upravo joj je nogomet i navijanje omogućilo ovakvu popularnost jer je nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine privukla pažnju svojim zavodljivim modnim kombinacijama i dobila je titulu najvatrenije navijačice naše reprezentacije.

VIDEO Ivana Knoll pozirala na plaži u Dohi i otkrila kako se nosi s titulom najseksi navijačice