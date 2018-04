Ovo je 10 najšokantnijih nastupa u povijesti Eurosonga

Još malo je vremena ostalo do ovogodišnjeg izdanja Eurosonga, koji će se održati u Lisabonu 8., 10. i 12. svibnja. Tijekom dosadašnja 62 izdanja vidjeli smo puno kontroverznih momenata, a mi smo izabrali 10 najzanimljivijih.

10. Bucks Fizz predstavljaju novi plesni pokret

[video: 24651 / ]



Britanska grupa Bucks Fizz pobijedila je na Eurosongu 1981. u Dublinu s pjesmom "Making Up Your Mind" i predstavila novi plesni pokret. Sigurno ste dosad milijun puta vidjeli foru kad muški član grupe otrgne haljinu ženskom? To su prvi put napravili upravo ovi Britanci, kojima je pobjeda na Eurosongu donijela zavidnu međunarodnu karijeru i brojne hitove.

9. Bjelorus bi plesao s vukovima

Foto: Promo

Nastup bjeloruskog predstavnika na Eurosongu 2016. ne bi bio toliko zanimljiv da prije odlaska u Stockholm nije poželio da se prilikom izvođenja pjesme "Help You Fly" s njim na pozornici nađu i pravi pravcati vukovi, a on da bude gol. Naravno, nije mu udovoljeno.

8. Zabava ruskih bakica

[video: 24652 / ]

Još uvijek nije jasno što su Rusi namjeravali 2012. kada su u Baku poslali bakice pod imenom Buranovskiye Babushki. Ako ništa drugo, bakice su napravile odličnu reklamu svojom pjesmicom - "Party For Everbody".

7. Rambo osvojio Europu

[video: 24653 / ]

Ljudi u regiji dobro su upoznati s genijalnošću Ramba Amadeusa, koji nas posljednjih 30 godina uveseljava svojim nastupima i satirčnim pjesmama. Rambo je predstavljao Crnu Goru 2012. i Europi kroz svoj iskrivljeni rap i satiru isporučio dobru porciju poruka protiv birokracije, Euro zone i zagađenja.

6. Upoznajte Verku Serduchku

[video: 24654 / ]

Svi pamte Eurosong 2007. i kontroverzni nastup Verke Serduchke, prve drag queen na pozornici Eurosonga. Komični nastup glumca Andrija Danilka donio mu je čak drugo mjesto i veliku popularnost u cijeloj Europi.

5. Jimmy Jump na pozornici

[video: 24655 / ]

Poznati prankster Jimmy Jump uletio je na pozornicu tijekom nastupa svog sunarodnjaka Daniela Digesa na Eurosongu 2004. godine. Jimmy je uspio otplesati nekoliko sekundi prije nego su ga iznijeli zaštitari. No, vidjeli su ga milijuni gledatelja

4. Irci poslali purana

[video: 24656 / ]

Irci su pokušali šokirati Europu 2008. poslavši lutka nazvanog Dustin. Puran Dustin je na pozornici vikao "Irelande Douze Points", no ne samo da im nitko nije dao 12 bodova, nego nisu ni ušli u finale.

3. Poljski meki pornić

[video: 24650 / ]

Sigurno se sjećate ovih simpatičnih djevojaka koje su obučene kao mljekarice pjevale o tome kako su sretne što su Slavenke? Dok su četiri plesale na pozornici, dvije plavuše bujnih grudi izbacile su dekolte i miješale mlijeko u velikim posudama. Njihovi izrazi lica govorili su da ih to miješanje jako uzbuđuje. Naravno, nakon tog Eurosonga zabilježeni su brojni protesti bijesnih gledatelja.

2. Finski maskenbal

[video: 24657 / ]

Na Eurosongu gledamo većinom pop dance pjesmuljke, stoga je pobjeda maskiranog heavy metal benda 2006. godine bila pravo iznenađenje.

1. Žena s bradom

[video: 24658 / ]

Najontroverzniji trenutak u povijesti Eurosonga definitivno je pobjeda austrijske žene s bradom 2014. godine. A nije cirkus, nego Eurosong. Ili se Eurosong odavno pretvorio u cirkus?