Supruga srpskog predstavnika prijeti razvodom ako i ona ne ode na Eurosong!

Divan susret sa @jacques_houdek, prošlogodišnjim predstavnikom Hrvatske na @eurovision. Talentovani umetnik zahvalio se Sanji Iliću na pesmi "Princeza", koju je pre nekoliko godina otpevao sa Ivanom Husar i tako je ponovo "vratio" na hrvatsku scenu. Hvala i vama Jacques! ❤

A post shared by Sanja Ilić & Balkanika (@balkanika_official) on Feb 23, 2018 at 9:46am PST