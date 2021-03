Meghan je lagala tijekom intervjua kod Oprah, razotkrila je najbolja prijateljica

Meghan Markle rekla je da nije odrasla "znajući puno o kraljevskoj obitelji" i da nije bila spremna za svoju ulogu u intervjuu Oprah Winfrey. No njezina najbolja prijateljica iz djetinjstva tvrdi da je bila fascinirana njima.

Vojvotkinja od Sussexa (39) u dvosatnom intervjuu rekla je da je u sve ušla "naivno'', objasnivši da ju je Sarah Ferguson, vojvotkinja od Yorka, morala naučiti kako se nakloniti prije susreta s kraljicom u kraljevskoj loži u Windsoru.

Meghan je dodala kako nije potražila princa Harryja na internetu kad je počela hodati s njime te da je morala proguglati britansku himnu.

Međutim, Meghan je priznala da je poznavala suprugovu rođakinju, princezu Eugenie prije susreta s njim na njihovu prvom spoju, za koji se priča da ga je sredila dizajnerica Misha Nonoo, čiji je bivši suprug Alexander Gilkes bio prijatelj i s princom Harryjem i s princom Williamom u Etonu.

Foto: Profimedia

Fotografija petnaestogodišnje Meghan kako pozira u centru Londona ispred Buckinghamske palače s prijateljicom Ninaki tijekom putovanja u Europu 1996. godine pojavila se prije velikog vojvotkinjina dana.

Autor knjiga o kraljevskoj obitelji Robert Jobson naglasio je da ne vjeruje u Meghanine tvrdnje da je u sve ušla nepripremljena.

Meghan je neiskrena od početka, otkad tvrdi da nije znala tko je princ Harry. Puna entuzijazma pričala je o članovima kraljevske obitelji u intervjuu u povodu zaruka", rekao je Jobson.

Ninaki je ispričala i da je njezinu nekadašnju prijateljicu Meghan jako zanimala kraljevska obitelj.

– Znam da je bila fascinirana njome. Imala je knjigu o princezi Diani ''Diana: Her True Story'' na svojoj polici, čak mi je dok je bila još s Trevorom rekla da bi htjela otputovati u London i ostati tamo barem mjesec dana. Ne sjećam se kad je to točno bilo, no bila je udana za Trevora i glumila je u seriji ''Suits''. Nekoliko je puta spomenula da bi htjela tamo otputovati – rekla je.

– Nisam bila šokirana niti čak iznenađena kad sam čula o princu Harryju. Znam da je nekada voljela gledati filmove ''Princezini dnevnici'' o djevojci iz naroda koja je postala dio kraljevske obitelji. Jako ju je obuzela ta ideja – dodala je Priddy.