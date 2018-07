Ove domaće pjesme inspiraciju su našle u stranim hitovima

Kažu da je u glazbi sve već izmišljeno, pa onda nije čudno što nas nekad jedna pjesma podsjeća na drugu. No čini se da se nekad autori previše "zaigraju" i od stranih hitova uzmu više od 2-3 takta. Takvih slučajeva puno je više bilo krajem osamdesetih i početkom devedesetih kada nije bilo interneta. No sada je puno lakše prepoznati takve primjere.

1. Zaustavite zemlju - Prljavo kazalište

[video: 25847 / ]

Jasenko Houra u karijeri je imao puno primjera kada su se u njegovim pjesmama mogle prepoznati neke strane, izašle nekoliko mjeseci ili koju godinu prije nego Prljavog kazališta. Najočitiji primjer je njihov veliki hit "Zaustavite zemlju", prvi singl s istoimenog albuma iz 1988.

[video: 25848 / ]

Godinu dana prije američki glazbenik Peter Wolfe izbacio je singl "Come As You Are". Ne treba biti glazbeni ekspert da se prepozna kako su početak i refren iskopirani 1/1

2. Magazin - Đana

[video: 25849 / ]

Grupa Magazin 1991. predstavila je novu pjevačicu Danijelu Martinović, a Tonči Huljić s njom je otpjevao pjesmu "Đana, Đana zna". Ne bi to bilo ništa čudno da "Đana" malo previše ne podsjeća na veliki hit "Janie's Got A Gun", koji je izašao dvije godine prije.

[video: 25850 / ]

3. Leteći odred - Sanjao sam moju ružicu

[video: 25851 / ]

Jedan od najvećih hitova Denisa Dumančića i Letećeg odreda je pjesma "Sanjao sam moju ružicu", objavljena 1997. No, kod nas je malo poznat podatak da je dvije godine prije u Srbiji objavljena pjesma "Ko me tero", beogradske grupe Babe. Riječ je o projektu Žike Milenkovića, gitarista Bajage i Instruktora. Ovdje komentar zaista nije potreban, poslušajte i sami:

[video: 25852 / ]

4. Thompson - Satnija

[video: 25853 / ]

Kad smo već kod 1995., iste je godine izašao i album "Vrijeme škorpiona" Marka Perkovića Thompsona. Pjesmu "Satnija" napisao je tko drugi nego Huljić, a početak malo previše podsjeća na klasik grupe Van Halen "Jump".

[video: 25854 / ]

5. Berekini - Šinjorina

[video: 25855 / ]

Grupa Berekini svima je poznati po njihovoj "Šinjorini", za koju je glazbu i tekst pisao Zoran Mišolongin. No, je li zaista pisao glazbu, s obzirom da malo previše podsjeća na napolitanski klasik "O Sarracino" Renza Arborea?

[video: 25856 / ]

6. Parni valjak - Lutka za bal

[video: 25857 / ]

Svi smo plesali na ovaj Husov hit, svi znamo gdje ju je upoznao Aki i koji je bio festival. No, svi znamo i da nas "Lutka za bal" malo previše podsjeća na "Honky Tonk Woman" Rolling Stonesa.

[video: 25858 / ]

7. Psihomodo Pop - Donna

[video: 25859 / ]

Davor Gobac u karijeri ima dosta primjera "posuđivanja" iz stranih pjesama, a mi ćemo ovdje zabilježiti najrecentniji primjer. Prije 4 godine snimili su "Donnu", a nas ta pjesma podsjeća na "Schön sein", singl njemačke grupe Die Toten Hosen iz 1999. godine.