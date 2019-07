Ove domaće i strane albume trebate poslušati ovoga ljeta

Prince - Originals

Tri godina nakon smrti album Princea "Originals" podsjetit će vas kakvog smo glazbenika (prerano) izgubili. Petnaest neobjavljenih snimaka iz raznih razdoblja karijere, donose pjesme koje je Prince dao drugim izvođačima. Paradaksalno je da u njegovim demo verzijama zvuče još bolje nego kao hitovi kakvi su postali u tuđim izvedbama. Majstorski skladatelj, pjevač i aranžer dao im je predloške kakve bi samo netko netalentrian mogao upropastiti.

Thom Yorke - Anima

Stanku u radu Radioheada prednji čovjek grupe Thom Yorke iskoristio je za treći samostalni album "Anima" koji, nakon SAD-a, upravo promovira koncertima u Europi. Svi skloni ezoteriričnoj elektronici pomiješanoj s ritmičnim dijelovima, snenim pasažima elektronskog zvuka i prepoznatljivom Yorkyjevom vokalu, doći će na svoje. Kao uvod u slušanje albuma preporuča se gledanje spektakularnog petnaestominutnog videospota "Anima" punog koreografiranog plesa, renomiranig filmskog redatelja Paula Thomasa Andersona.

Beyonce - The Lion King; The Gift

Još friška od spektakularnog koncertnog filma "Homecoming" kojim je na pozornici sakupila cjelokupnu povijest afroameričke scene, Beyonce - dva puta gošća Arene Zagreb - se vraća glazbom inspiriranom novom verzijom animiranog filma "The Lion King". Iako se promocija filma oslanja na ime Beyonce, koja daje glas liku Nale, ovo nije album s glazbom iz filma, već autorski rad Beyonce i suradnika (suprug Jay-Z, Pharrell), te afričkih glazbenika koje je dovela na "zapad". Poštujući tematski predložak, Beyonce je snimila daleko ambiciozniji album.

Neil Young - Tuscaloosa

Svi koji su Neila Younga nedavno gledali na europskim koncertima vratili su se oduševljeni. A kako je to bilo nekad, preciznije 1973., pokazuje tada neobjavljen koncertni album "Tuscaloosa", novi dio edicije Youngovih arhivskih izdanja. Snimljen s tadašnjim pratećim sastavom Stray Gators donosi 11 pjesama s ranih albuma poput "Harvest" i drugih. Legendarna vremena bila bi samo prošlost da nemamo aktualne dokaze nezaustavljivog Younga koji godišnje objavljuje nove albume i marljivo radi s različitim postavama glazbenika.

Jenny Lewis - On the Line

Četvrti album američke kantautorice Jenny Lewis jedan je od najboljih u karijeri koju je započela kao član grupe Rilo Kiley. Izvrsne pjesme na rubu ispovjedne tematike i prijemćive melodioznosti snimila je uz suradnju zvjezdane ekipe gostiju. Naime, na "On the Line" s njom se pojavljuju Beck, legendarni klavijaturist Benmont Tench, producent Don Was, Ringo Starr na bubnjevima i Ryan Adams, lanjski zagrebački gost kojeg se javno odrekla nakon optužbi za napastvovanje žena.

Pet domaćih preporuka

Tamara Obrovac - Transadriaticum

Novi album "Transadriaticum" Tamara Obrovac prvo je objavila u svijetu, a ovo i jest svjetska glazba. Ujedno je i premijera nove sviračke postave u kojoj su osim njenog stalnog suradnika bubnjara Krune Levačića, dvojica predstavnika suvremene talijanske jazz scene, pijanist Stefano Battaglia i kontrabasist i violončelist Salvatore Maiore. Nažalost, objavljivanje albuma poklopio se sa smrću njenog oca Ivana, slikara s kojim je ove godine održala performans "Obrovac na kvadrat" u Laubi, a čije se slike nalaze na omotnici albuma "Transadriaticum".

Damir Urban - Damir Urban & 4 & Zagrebačka filharmonija

Lanjski koncert Damira Urbana & 4 sa Zagrebačkom filharmonijom u dvrani Vatroslav Lisinski objavljen je i na CD-u. Zbog vremenskih prilika nije održan na zagrebačkom Tomislavcu, a nakon albuma "Urban & Hauser" sa Stjepanom Hauserom, ovo je drugi put da se Urbanov vokal i repertoar nalazi u radikalno drugačijem okruženju. To okruženje stvorio je autor novih aranžmana Ante Gelo, a Urban kao prepoznatljiv autor i pjevač iskoristio druženje s filharmonijom i ponudio smislena nova čitanja poznatog materijala.

Krešo Bengalka - Sve najbolje

Ovogodišnji kralj domaće hip hop scene bez sumnje je Krešo Bengalka. Na novom albumu "Sve najbolje" Bengalka je producent, autor glazbe i tekstova, a od gostiju pojavljuju se Alejuandro Buendija (Saša Antić iz TBF-a) u "Radno vrime", Stipe Srdela ("Kvalitet") i Krešin stari suradnik s albuma "Brokva", Žuvi u "Medovi". "Sve najbolje" zapravo spominje sve najgore u našem društvu, a u kritiku stanja splitskog i hrvatskog uma, Bengalka uvodi i privatne teme iz svog života.

Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle - Kišni razdraganci

Kišni razdraganci zapravo nisu dječji album, nego album za djecu. Zajedno sa slikovnicom koju je oslikala Lana Letović Perčin, pravi je aket aranžman za djecu i roditelje. Pjesme odjekuju moderno, u odličnim electro-pop i body-dance aranžmanima, zovu na fizičko gibanje, ali i mentalno, jer (n)ova generacija "djece" ipak je drugačija od nekadašnjih. No, Ivanka (u tekstovima) i Mrle (u zajedničkoj glazbi), uspjeli su uključiti i mnoge detalje koji čine svačije djetinjstvo, poput onoga iz knjiga Mladena Kušana.

Oliver Dragojević - Do kraja vrimena

U vrjeme obilježavanja godišnjice smrti Olivera Dragojevića i pulske premijere dokumentarnog filma "Oliverovih 70" o posljednjem velikom koncertu u Areni Zagreb 2017., kompilacija "Do kraja vrimena" s 18 pjesama podsjetit će sve zainteresirane na posljednjih 13 godina rada Dragojevića. Promjena dotadašnje karijere Olivera je izmjestila na drugačiji glazbeni teren i označila početak suradnji s raznim autorima, te gitaristom, bendliderom i aranžerom Antom Gelom i dirigentom Alanom Bjelinskim, s kojima je ostvario i nastupe u prestižnim inozemnim dvoranama.