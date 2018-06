Ovako je Ivanka ušutkala Melaniju uoči inauguracije i pokazala tko je glavni

Emily Jane Fox u knjizi "Born Trump" opisuje što se događalo neposredno prije inauguracije Donalda Trumpa i kakav je sukob nastao između njegove supruge Melanie i kćeri Ivanke, piše Daily Mail.

Jedina želja Ivanke Trump bila je da tog dana bude princeza i da je tako svi doživljavaju i za razliku od Melanije koja je smatrala

kako parada Avenijom Pennsylvania u Washingtonu nije sigurna, Ivanka je samo željela da svi vide Trumpove i da ih uspoređuju s britanskom kraljevskom obitelji.

Melania je htjela izbjeći paradu, ali Ivanka nije odustajala i organizatorima je rekla da će se parada održati jer je njena vizija inauguracije njenog oca bila jednaka viziji krunidbe. Od svog stilista Ivanka je tražila da joj osmisli look princeze jer je željela imati taj princeza trenutak.

- Rekao sam joj da se radi o inauguraciji, a ne o krunidbi - prisjetio se u knjizi jedan prijatelj Ivanke Trump. Uoči same inauguracije zahtijevala je da se za nju pripremi Lincolnova soba u Bijeloj kući i Melania je to dopustila. Autorica knjige "Born Trump" tvrdi kako je knjiga "Woman Who Works" koju je napisala Ivanka bila toliko lišena emocija da joj je izdavač nakon prvog čitanja rekao kako mora unijeti živosti u knjigu.

Ivanka je na kraju u Bijeloj kući zaradila nadimak princeza jer nitko ne zna koja je zapravo njena dužnost u Bijeloj kući, a sudeći po reakciji kojom je ušutkala Melaniju uoči inauguracije, čini se kako se uživjela u ulogu prve dame Amerike.