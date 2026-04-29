Putin otkazuje demonstraciju sile, a ruska ekonomija srlja u katastrofu neviđenih razmjera: 'Ovo nikad nismo doživjeli'

Parada povodom Dana pobjede 9. svibnja na moskovskom Crvenom trgu središnji je događaj za ruskog predsjednika Vladimira Putina: svake godine Rusija priređuje demonstraciju vojne moći kojom prikazuje najimpresivnije naoružanje zemlje, uključujući rakete i tenkove najnovije generacije. Ove godine, međutim, parada obećava biti znatno skromniji događaj.

Kasno u utorak rusko Ministarstvo obrane objavilo je da će na paradi sudjelovati kolona postrojbi iz vojnih akademija i oružanih snaga koje će marširati pješice. No, u prekidu s dosadašnjom praksom, Ministarstvo je priopćilo da ove godine pokraj Lenjinovog mauzoleja neće prolaziti nikakva vojna tehnika. "Zbog trenutne operativne situacije učenici vojnih škola Suvorov i pomorskih škola Nahimov, kao i kadetski zborovi, te kolona vojne opreme neće sudjelovati u ovogodišnjoj vojnoj paradi", stoji u priopćenju. Nije potrebno mnogo poznavanja prilika u Kremlju da bi se pogodilo što ovdje znači "trenutna operativna situacija". Čini se da ruska vojska gubi dio teritorija u Ukrajini, suprotno tvrdnjama moskovskog vojnog vrha; ukrajinski napadi nanose štetne udarce vitalnoj ruskoj naftnoj i plinskoj infrastrukturi; a napadi dronovima Kijeva već su ranije remetili život u ruskoj prijestolnici.

Upitan u srijedu o planovima za paradu i o tome je li oprema potrebna za prve crte bojišnice, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov dao je nešto drugačije viđenje situacije, rekavši da se Moskva suočava s "terorističkom prijetnjom" iz Kijeva. "Govorimo o operativnoj situaciji", rekao je. "Kijevski režim, koji svakim danom gubi tlo pod nogama na bojnom polju, sada je pokrenuo teroristički napad punih razmjera. Stoga se, u pozadini ove terorističke prijetnje, naravno poduzimaju sve mjere kako bi se opasnost svela na minimum. Parada će se održati, ali ne zaboravimo da je prošle godine to bila jubilarna parada. Opsežna parada kakva se treba održati na značajan datum. Ovaj datum nije obljetnica, ali će se parada ipak održati, iako u smanjenom formatu."

Rusija je smanjila opseg parade povodom Dana pobjede u godinama nakon svoje invazije na Ukrajinu u veljači 2022. U 2022. i 2023. godini otkazan je tradicionalni prelet vojnih zrakoplova; parada 2024. uključivala je samo jedan tenk, T-34 iz ere Drugog svjetskog rata. No, kao što je Peskov primijetio, prošlogodišnja parada povodom Dana pobjede, kojom je obilježena 80. obljetnica pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom, bila je svečani događaj. Putin je predsjedao paradom koja je uključivala opremu poput Geran-2, ruske verzije iranskog drona Shahed, te je ugostio prijateljske čelnike, uključujući kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da će parada sljedećeg mjeseca uključivati tradicionalni vrhunac: akrobatske skupine letjet će iznad Crvenog trga, dok će jurišni zrakoplovi Su-25 iscrtavati rusku trobojnicu na moskovskom nebu. No, ova smanjena parada ipak dolazi u prijelomnom trenutku za Putina. Posljednjih tjedana nezadovoljstvo je isplivalo na površinu u Rusiji nakon vala prekida interneta koji su otežali život u ruskoj prijestolnici i drugdje. Prekidi interneta – za koje ruske vlasti kažu da su nužni iz sigurnosnih razloga – izazvali su rijetke javne kritike vodstva zemlje. Učestali ukrajinski napadi na rafineriju nafte u Tuapseu na ruskoj crnomorskoj obali također su pokazali ekonomsku ranjivost Moskve. Slike ekološke katastrofe koja se odvija dodatno su naglasile ono što su neki vidjeli kao sporu reakciju vlasti.

U utorak je Elvira Nabiullina, čelnica ruske Centralne banke, izjavila da se zemlja suočava s nezapamćenim nedostatkom radne snage. "Nikada prije u povijesti moderne Rusije nismo doživjeli takav nedostatak radne snage", rekla je, prema pisanju ruske državne novinske agencije RIA Novosti. "Nikada nismo imali ništa slično, a to utječe na cjelokupnu ekonomsku situaciju." Nedostatak radne snage u Rusiji nije veliko iznenađenje. Zemlja je doživjela val emigracije – i ozbiljan odljev mozgova – nakon djelomične vojne mobilizacije najavljene u rujnu 2022. Rusija se također bori s popunjavanjem vojnih redova usred strašnih gubitaka na ukrajinskoj bojišnici.

Još 2008. godine Putin je objasnio zašto Rusija vraća prikaz tenkova i projektila na Crveni trg u prvoj velikoj demonstraciji naoružanja od raspada Sovjetskog Saveza. "Ovo nije zveckanje oružjem: nikome ne prijetimo, niti namjeravamo, nikome ništa ne namećemo – imamo svega u izobilju", rekao je tada. "Ovo je demonstracija naših rastućih obrambenih sposobnosti. Sposobni smo zaštititi svoj narod, svoje građane, svoju državu i naše bogatstvo." Je li ruska vojska sposobna zaštititi prijestolnicu usred dugotrajnog i krvavog rata s Ukrajinom, sada se čini kao otvoreno pitanje.