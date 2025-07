Od suza zbog siromaštva do života s milijarderom: Filmska priča bivše Miss Jugoslavije koja se udala za šeika

Bivša Miss Jugoslavije i jedna od najbogatijih Srpkinja, Jelena Bin Drai, već 15 godina živi bajkoviti život u Dubaiju sa svojim suprugom, šeikom Saeedom Bin Draijem – arapskim biznismenom i milijarderom. No, njen put do ove arapske bajke nije bio ni jednostavan ni očekivan. Jelena je svoj uspon započela u svijetu mode, nedugo nakon što je 1998. godine okrunjena titulom Miss Jugoslavije. Kada je osvojila ovu titulu nije mogla suzdržati suze, ali nisu to bile suze radosnice, Jelena je tada plakala zbog nečeg drugog, što je jednom prilikom i otkrila na svom Instagram profilu gdje je objavila fotografiju s izbora za Miss na kojem je pobijedila.

- Upravo sam završila prvu rundu plača kada je snimljena ova fotografija. Rujan 1998. ...kao da je bilo jučer. Kad sam se popela na pozornicu, tamo je bio samo moj otac, sjedio je u publici. Moja majka i brat nisu bili tamo, sjedili su u predvorju hotela, ispred vrata plesne dvorane...U tom trenutku sve što smo imali na bankovnom računu bilo je 100 njemačkih maraka. Dovoljno za kupnju samo jedne ulaznice. Otišla sam tamo odlučna da pobijedim, ali kada su me proglasili Miss interneta i Miss fotogeničnosti, bila sam sigurna da je to to. Izgubila sam nadu i nisam ni na trenutak pomislila da ću biti prva Miss Jugoslavije u povijesti naše zemlje koja je osvojila tri titule na jednom natjecanju. I nisam plakala jer sam pobijedila i postala Miss Jugoslavije s tri titule, plakala sam kada sam s pozornice vidjela majku i brata kako blokiraju osiguranje na vratima kako bi im dopustili da barem gledaju krunidbu. To mi je doslovno slomilo srce. Te noći, kada smo konačno stigli u naš grad opet sam plakala. Jedan od mojih bivših učitelja s još nekoliko građana, napravio je ogroman transparent i objesio ga po cijelom centru grada s porukom "U ovom gradu živi Miss Jugoslavije"... Život je pun iznenađenja i Bog ima plan za svakoga od nas. Zahvaljujem mu svaki dan na svemu što je odabrao za mene u ovom životu, jer nikad ne gubiš. Ili pobjeđuješ ili učiš. - napisala je tada Jelena u emotivnoj objavi.

Ubrzo nakon što je proglašena misicom preselila se u Milano, gdje je započela međunarodnu manekensku karijeru, a do velike prekretnice u njezinoj modnoj karijeri dolazi 2001. godine, kada se odlučila preseliti u Dubai – tada još nepoznata destinacija u modnim krugovima, ali s velikim potencijalom. U Dubaiju je njezina modna karijera procvjetala i preko zajedničkog prijatelja uskoro upoznaje Saeeda Bin Draija o kojem nije stekla dobar prvi dojam. - Prilikom prvog susreta uopće nije obraćao pažnju na mene. Imala sam samo 48 kilograma i djelovala ispijeno. On preferira žene s oblinama. No, počeli smo komunicirati i tada je sve krenulo - ispričala je Jelena u jednom intervjuu. Saeed dolazi iz miješanog braka – njegov otac se oženio Britankom, čime je prekršio tradicionalna pravila, ali to je kasnije Jelenu poštedjelo mnogih prepreka. Njegova obitelj, kako kaže, prihvatila ju je bez ikakvih predrasuda. - Ponašaju se prema meni kao da sam jedna od njih. Ne prave razliku između moje i njihove vjere. Iako među Arapima nije običaj da mladić i djevojka žive zajedno prije braka, mi smo to učinili već nakon dva tjedna veze - otkrila je Jelena.

Par se vjenčao 2008. godine na luksuznoj svadbi u Dubaiju s oko 300 uzvanika. Danas imaju četvero djece – kćer Asju te sinove Hilala, Hamdana i Rashida. Jelena je tijekom godina bila česta meta glasina, među kojima se najviše isticala ona da živi u haremu sa šeikovim drugim suprugama. No bivša misica se s time nosila sa stilom – i dozom humora. "Da sam bacila kamen na svakog psa koji je zalajao na mene, ne bih daleko stigla," poručila je i kroz šalu dodala: "Naravno da živim u haremu. Ja sam povampirena Hurem. Moj suprug je Sultan Veličanstveni, i sreća da ima još 147 žena pa ga ne moram gledati svaki dan tijekom pandemije!"