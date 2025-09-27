Otto pripremio najbolja jetrica na venecijanski, a ulogu izazivačice odnijela je Tatjana

Chef Goran Kočiš formirao je svoj tim, a u selekcijskoj fazi bijele pregače osvojili su kandidati Ivan Barić, Otto Grundman, Egon Jurić, Krunoslav Jarć, Jurica Jurašković, Ružica Bašić, Elias Abou Haydar dok je posljednje mjesto izazivačice pripalo Tatjani Krolo koja je dobila crnu pregaču. Tako je odabrano posljednjih sedam kandidata koji ulaze u MasterChef vilu, čime započinje nova etapa kulinarske avanture.

Chef Goran Kočiš u testiranju za ulazak u njegov tim u dvije je faze natjecanja odlučivao tko će postati ponosni član pregače s njegovim inicijalima. U prvoj fazi kandidati su morali pripremiti jelo jetrica na venecijanski prema pokaznom tanjuru. Tijekom izazova, Goran je iznenada zaustavio kuhanje i dao kandidatima zadatak da u dvije minute ogule krumpir i narežu ga na kockice i trake. Nakon što je vrijeme isteklo, obišao je radne jedinice i konstatirao: „Nitko nije napravio posao kao treba. Volio bih da ste barem pogledali neku knjigu o kulinarstvu. Jedini tko se približio dobro odrađenom zadatku je Kruno.“

Prvi kandidat koji je izborio mjesto u Goranovom timu bio je Jurica. Nakon što je kušao njegovo jelo, Goran je poručio: „Jetricu si napravio top“, a potom dodao: „Što se tiče okusa i balansa, fali malo soli, a to se sve može naučiti, tako da si slobodno uzmeš jednu bijelu pregaču i ideš na galeriju.“ Ružica je također oduševila svojim tanjurom. „Sad se lijepo okrenite i odite po pregaču“, rekao joj je Goran, a Ružica je radosno s pregačom otišla na galeriju.

Sofija je imala sirovu jetricu i time je završila natjecanje, dok je Mahira zbog žilave i prepečene jetrice također napustila daljnji tijek. Egon je poslužio jelo u kojem je palenta bila dobra, ali jetrica u disbalansu. Goran mu je detaljno objasnio: „Nakon pečenja ide deglaziranje. Ako misliš razbijati okuse, deglaziraš s vinom i čekaš da ispari alkohol, da ispare kiselkasti okusi i ostanu samo slatkasti okusi voća. To tu nedostaje, znači da si se žurio u procesu, nisi donio dobre odluke jer ne znaš dovoljno.“ Egon je stoga poslan u drugu fazu natjecanja za pregaču.

Tatjana je previše začinila jelo i morala se također dodatno dokazivati. Elias je odmah dobio zeleno svjetlo uz riječi: „Elias, odmah uzmi pregaču.“ Najbolji tanjur dana pripremio je Otto. „Uzmi pregaču“, poručio mu je Goran odmah nakon što je kušao njegovo jelo. Ivan je unatoč alergiji na kukuruz i nemogućnosti kušanja palente uspio pripremiti dovoljno dobar tanjur i pridružio se ekipi na galeriji.

U drugom krugu natjecali su se Tatjana, Egon i Ana. Njihov je zadatak bio osmisliti autorsko jelo od sastojaka poput svinjske vratine, tofua, brokule, luka i dimljenog kefira. Tatjana i Egon imali su podjednako dobre tanjure, no bijelu pregaču dobio je Egon, dok je Tatjana preuzela ulogu izazivačice. „To za mene ne bi moglo biti drugačije, to sam ja. Nisam mogla tražiti bolju ulogu. Na cijelom putu ne znam što bih rekla, toliko sam sretna i zadovoljna“, rekla je. „Apsolutno ću im puhati za vratom i čekati svoju priliku.“ Ana nije uspjela obraditi meso na zadovoljavajući način te je njezin put u MasterChefu završio.