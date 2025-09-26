Mlada misica (16) pronađena mrtva nakon izlaska: Otac je zatekao u modricama u napuštenoj kući

Tinejdžerska kraljica ljepote i srednjoškolka Gabrielly Moreira pronađena je mrtva u kući u izgradnji u brazilskoj saveznoj državi Ceará. Imala je samo 16 godina. Tragedija se dogodila nakon što je večer prije provela u izlasku s prijateljima – jednom djevojkom i dvojicom mladića. Njezin otac, Valbério Moreira, stigao je na mjesto događaja oko pola sata iza ponoći, nakon što su hitne službe već bile pozvane. Zatekao je stravičan prizor: tijelo svoje kćeri prekriveno modricama, s mrljom krvi na bradi. U blizini su se nalazile dvije boce votke, od kojih je jedna bila prazna. Hitna pomoć pokušala ju je reanimirati, no nažalost, mladoj Gabrielly nije bilo spasa.

Okolnosti njezine smrti obavijene su velom tajne, a situaciju dodatno kompliciraju proturječne izjave prijatelja koji su s njom proveli posljednje sate. Prema verziji koju je ispričala djevojka iz društva, Gabrielly je s jednim od mladića ušla u mračnu prostoriju unutar napuštenog objekta. Otprilike 25 minuta kasnije, mladić je izjurio iz sobe vrišteći. Kada su ostali ušli unutra, Gabrielly je, prema njezinim riječima, "već umirala". Međutim, jedan od mladića koji je bio s njima ispričao je potpuno drugačiju priču, tvrdeći da se Gabrielly iznenada osjećala loše i jednostavno srušila na pod. Ove oprečne izjave potaknule su obitelj na sumnju i očajničku potragu za odgovorima.

Shrvani otac Valbério zahtijeva da se sazna puna istina o tome što se dogodilo njegovoj kćeri. "Kuća u izgradnji u kojoj je Gabrielly bila s prijateljima bila je velika i mračna. Želimo znati istinu. Sve je ovo vrlo misteriozno", izjavio je za kolumbijske novine El Tiempo. Dodao je kako još uvijek ne može prihvatiti vijest o njezinoj smrti te je opisao njihov blizak odnos. "Duboko sam je volio. Gabrielly je bila apsolutna duša." Službenici općinske garde Pedra Branca i državni forenzičari proveli su očevid, a vlasti su naredile obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Unatoč svojoj mladosti, Gabrielly je bila poznata i omiljena u svojoj lokalnoj zajednici. S tisućama pratitelja na Instagramu, bila je uzor mnogima. Njezin uspon u svijetu natjecanja ljepote bio je strelovit: nakon što je godinu ranije osvojila titulu Princeze, ove je godine okrunjena za Kraljicu parade Pedra Branca 2025. U svibnju je također proglašena Kraljicom kukuruza na drugom lokalnom natjecanju, što svjedoči o njezinoj popularnosti i karizmi. Njezina smrt ostavila je cijelu zajednicu u šoku i nevjerici.

Nakon vijesti o njezinoj tragičnoj smrti, brojne institucije i organizacije s kojima je surađivala oprostile su se od nje dirljivim porukama. Tajništvo za poljoprivredu, stočarstvo i vodne resurse, koje nadzire paradu na kojoj je pobijedila, na Instagramu je napisalo: "Njezina prisutnost uvijek je bila sinonim za radost, karizmu i predanost, postavši uzor mladima i cijeloj zajednici. U ovom trenutku tuge, solidariziramo se s obitelji, prijateljima i cjelokupnim stanovništvom Pedra Brance, moleći Boga da utješi njihova srca i podari im snagu da prebrode tako veliki gubitak."

Od svoje talentirane učenice oprostila se i njezina škola, Elza Gomes Martins. "Gabrielly će zauvijek biti dio povijesti naše škole, upamćena po privrženosti, radosti i predanosti koje su obilježile njezin suživot s kolegama, profesorima i cijelom školskom zajednicom", stoji u njihovoj objavi. "U ovom trenutku boli i zaprepaštenja, solidariziramo se s obitelji i prijateljima, moleći Boga da utješi njihova srca i podari snagu za suočavanje s ovim nenadoknadivim gubitkom. Počivaj u miru."

Posebno emotivnu poruku uputili su i organizatori natjecanja za Kralja i Kraljicu kukuruza. "Tvoj osmijeh, tvoja radost i tvoj sjaj donosili su život na naše zabave, a tvoja će prisutnost uvijek biti zapamćena s ljubavlju. Danas se kruna oprašta od svoje kraljice, ali njezina će vladavina zauvijek ostati u sjećanju i srcima svih koji su imali čast živjeti s njom." Dok obitelj čeka rezultate obdukcije i odgovore koje policijska istraga treba donijeti, prijatelji i sugrađani planiraju organizirati paradu u čast prerano preminule kraljice ljepote.