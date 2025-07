Otkriveno kako se Thompson osjeća uoči koncerta te što radi u backstageu: 'Jedva čekaju da izađu na pozornicu'

Marko Perković Thompson večeras će održati koncert na zagrebačkom Hipodromu na kojem će biti nekoliko stotina tisuća ljudi. Najveći je to komercijalni koncert na svijetu, a pogled na Hipodromu pokazuje nepregledno more ljudi. Velik je to dan za ovog pjevača, a uoči nastupa njegovi suradnici su otkrili kako se osjeća i što radi. Naime, u javljanju u RTL Danas, Thomsonov kum Mate Bulić otkrio je da je Marko jako dobro raspoložen. Isto je, pak za Dnevnik Nove TV, potvrdio i Markov menadžer Zdravko Barišić.

- Marko je došao na Hipodrom, jako dobro se osjeća, vrlo je raspoložen i bit će ovo jedna lijepa domoljubna zagrebačka večer - rekao je.

Za HRT je pak član Markovog tima otkrio i što pjevač radi u backstageu prije koncerta.

- Marko nije mogao dočekati sve skupa, malo je i obišao pozornicu. S bendom je izašao par puta na pozornicu da vidi koliko je to ljudi i mogu stvarno reći da su presretni. Stvarno su van sebe, a mislim da ni ne vide do kraja Hipodroma - rekao je Mirko Gudelj te dodao:

- S njim u backstageu je i njegov kum Mate Bulić i cijeli bend je tu. Oni se stvarno žele opustiti. Uzeli su si gitare, sjeli u backstage i lagano sviraju, zagrijavaju se i jedva čekaju da izađu na pozornicu pred sve ove ljude tu.