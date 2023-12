Otkriven uzrok smrti zvijezde serija 'Odjel za umorstva' i 'Brooklyn 9-9', mjesecima se borio s bolesti

u sklopu svjetske turneje

Queens Of The Stone Age 23. srpnja na zagrebačkom stadionu Šalata

Mada će zagrebački koncert biti koncertna promocija posljednjeg izdanja, kičmu Queens Of The Stone Age koncerata i dalje čine pjesme upisane u rock knjige kao najbolji autorski radovi posljednjih 20 i nešto sezona, kao što su “No One Knows”, “Go With The Flow”, “Little Sister,” “My God is the Sun”, “Feel Good Hit Of The Summer”, “First It Giveth” ili “Make It Wit Chu”.