Otkrivamo sve o emisiji koja čuva tradiciju Hrvata

Ni velika vrućina nije ovaj tjedan spriječila brojne Solinjane da pohrle na Gradinu i gledaju snimanje emisije “Lijepom Našom”, u kojoj su u povodu Dana državnosti pjevali Marko Perković Thompson, Dražen Zečić, Mate Bulić, Marko Škugor, Mladen Grdović, Đani Maršan, Pero Panjković, Zorica Kondža, Vokalisti Salone, ženska klapa Tamarin, KUD Salona i brojni drugi, a sve su ih pratili Džentlmeni.

Jedna od najdugovječnijih emisija HRT-a polako se približava 1000. izdanju, a iza njih su milijuni kilometara i posjećene mnoge zemlje u Europi i svijetu, gdje god ima naših ljudi. Dosad ih je uživo gledalo više od pola milijuna ljudi širom svijeta i milijuni gledatelja na malim ekranima.

– Krenuli smo ratne 1994. s onim što nam je bilo na srcu i duši. Trebalo je sav taj naboj nekako ispoljiti i vratiti vjeru u tu tradicijsku kulturu koja nas je održala i u najtežim trenucima. Prije nego što sam krenuo sa serijalom, pitali su me kako će se zvati. Rekao sam: “Ići ćemo Lijepom Našom” i tako je sintagma Hrvatske postala naziv emisije – s ponosom je rekao urednik i voditelj emisije Branko Uvodić.

Siniša Leopold skladao je špicu kojom i danas počinje svaka emisija. Počeli su u Domu sportova u Zagrebu, a recept im je pokazao da tim programom mogu napuniti svaku dvoranu. Ekipa emisije broji pedesetak ljudi, a stalnu postavu čine redatelj Vladimir Koščević, scenograf Igor Juras, izvođač scene Vlado Pavić, majstori rasvjete Marijan Tatar te Goran i Vesna Grgurić, producenti Ljubo Vlahov, Darko Vulić i Miro Mioč, tajnica redatelja Marijana Duler te asistenti redatelja Aljoša Radojčić i Aleksandra Haller.

– Kada smo počeli sa serijalom, u Hrvatskoj je bilo devet tamburaških sastava koji su mogli kvalitetno pratiti soliste koji su nastupali u našim emisijama. Vjerovali ili ne, danas ima oko 500 tamburaških sastava i možemo samo u Hrvatskoj napraviti tamburaški orkestar koji će brojiti dvije i pol tisuće ljudi. Kod nas nikad nećete vidjeti bubnjeve na pozornici, ali ćete vidjeti izvođače raznih glazbenih stilova. Drago mi je da je tambura prihvaćena u svim dijelovima Hrvatske – kaže Uvodić i dodaje da su napravili pun pogodak što su tradicijsku kulturu napravili prihvatljivom svim generacijama. Zato i pop-rock pjevači svoje hitove pjevaju u tamburaškim aranžmanima, a Željko Bebek je nakon gostovanja u emisiji izdao i album s tamburaškim verzijama svojih pjesama.

– Pa i pokojni Oliver pjevao je svoje pjesme s tamburašima. Sjećam se kad smo prvi put došli na splitske Gripe da su nam neki govorili: “Što idete vi seljaci s tamburama u Split”. Dvorana je bila puna, gledalo nas je 8000 ljudi – kaže Uvodić i prisjeća se brojnih gostovanja.

– Prvo gostovanje bilo je u Širokom Brijegu. To je bilo veličanstveno. Ispred crkve napravili smo scenografiju. Samo smo napravili podest, a crkva je bila scenografija. Okupilo se toliko ljudi da svi jednostavno nisu mogli stati na veliki plato ispred crkve – ponosno kaže Uvodić i dodaje kako mu je najveća nagrada kad vidi kako ih toplo primaju naši ljudi širom svijeta.

– Nedavno smo bili u Jajcu, pa u Tesliću u Republici Srpskoj. Ljudi u Bosni i Hercegovini nas najbolje prihvaćaju. Znam da je nekima čudno što se emisija zove “Lijepom Našom”, a nastupamo često u Bosni i Hercegovini. Rekao sam da u nazivu nema ništa ružnoga, mi nikada nikoga nismo kudili i nećemo kuditi, mi ćemo samo predstaviti ono što imamo i čime se ponosimo i ono što želimo drugima predstaviti i s njima podijeliti tu radost našeg bogatstva i ljepote. Idemo svuda gdje žive Hrvati i čuvaju svoju tradiciju, ali jednako tako dajemo šansu i domaćinima. To nam nikad nije bio problem – dodaje Uvodić.

Inače, početkom 2000. godine ime se mijenjalo, pa se emisija u jednom trenutku zvala “Domovnica” i “Hit do hita”.

– Ime je vraćeno kada je za glavnog urednika došao Domagoj Burić koji je shvatio da je emisija brend koji treba čuvati i ponuditi ne samo gledateljima u Hrvatskoj nego i gledateljima u susjednim državama. Mogu se pohvaliti da je vodstvo BH televizije došlo pregovarati o kupnji licencije naše emisije, a i slovenska državna televizija namjeravala je raditi takvu emisiju. To je potvrda uspješnosti našeg projekta koji je opstao punih 25 godina – ističe Uvodić koji je urednik i voditelj te emisije, ali i animator.

– Nerijetko se dogodi da, ponesen ozračjem, promijenim tijekom snimanja više od pola najava, osjetim trenutak i onda kažem ono što bi tad najbolje ‘leglo’, bez obzira na to što sam pripremio nešto drugo. Imao sam doista nesvakidašnjih situacija, no kako emisiju vodim sam, nije bilo druge nego jednom u Čakovcu doći i voditi emisiju ravno s infuzije! Drugi sam put iščašio rame i imao longetu, ruka mi je bila svijena u laktu, točno toliko da sam mogao držati mikrofon – prisjetio se Uvodić i dodao da je zanimljivo kako još jedino nisu napunili zagrebačku Arenu. Nada se kako će i to doći na red kad bude išao u mirovinu. U travnju je napunio 65 godina, no mirovina će još pričekati.

– Produljili su mi ugovor o radu jer trenutačno, nažalost, nema nikoga tko bi to nastavio, a ne bih volio da se moj projekt uruši i da mu se snizi kvaliteta. Problem je što mladi nemaju afiniteta za tim jer za takvu emisiju treba krvavo raditi. Cijela ekipa maksimalno ulaže u emisiju, koja je postala pravi fenomen. Drago mi je kada vidim da se trud isplatio – kaže Uvodić i ističe čime se najviše ponosi.

– Najviše se radujem dvjema stvarima: prvo, što smo uspjeli u promicanju svih vrijednosti koje je UNESCO prepoznao i upisao u registar zaštićene nematerijalne kulturne baštine jer tu je najviše dobara upravo iz Republike Hrvatske, primjerice, nijemo kolo, bećarac, klapska pjesma, ojkalica… Drugo čemu se iznimno radujem je to što smo radeći taj projekt uspjeli tijekom godina povećati broj tamburaških sastava i mladih glazbenika pa danas imamo veliki orkestar. To su stvari koje će nas sve nadživjeti – zaključio je Uvodić.