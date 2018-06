Otac vojvotkinje dao prvi intervju, evo što je poručio princu Harryju

Thomas Markle, otac Meghan Markle dao je ekskluzivni intervju u emisiji "Good Morning Britain" i voditelju Piersu Morganu pričao je o vezi svoje kćeri i britanskog princa Harryja i istaknuo je kako mu je jako žao što zbog operacije nije mogao biti prisutan na njihovom vjenčanju.

Ispričao je kako je Meghan plakala kad joj je javio da ne dolazi, ali kći mu je naglasila kako je njegovo zdravlje najvažnije. Zahvalan je princu Charlesu što je njegovu kći dopratio do oltara i priznao je da je bio malo ljubomoran na njega.

