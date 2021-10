Otac alkoholičar ju je ostavio, podigla ju je samohrana majka, a danas joj se klanja glazbeni svijet

Dok je proteklih dana cijeli svijet ostao u informacijskoj mraku, satima paraliziran zbog pada Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, pjevačica Adele – koja se inače iznimno rijetko služi društvenim mrežama – prišuljala se na pomalo zaboravljeni Twitter i preko noći, za početak, promijenila fotografiju i naslovnicu svog službenog profila. Što to smjera engleska je pjevačica, tekstopisac, multiinstrumentalistica, dobitnica deset Grammyja, četiri nagrade Brit Awards, četiri American Music Awards, Zlatnog Globusa i nagrade Oscar, pitali su se njezini sljedbenici, a samo ih na Instagramu ima više od 40 milijuna. Ubrzo potom, s povratkom društvenih mreža, na svim svojim profilima objavila je crno-bijeli, efektni teaser za novu pjesmu “Easy on Me”, koja će svjetlo dana ugledati 15. listopada. Brojni pratitelji nisu mogli skriti uzbuđenje. “Konačno!”, “Wow”, “Vratila se kraljica popa”, “Dobrodošla nazad” – tek su neki od komentara obožavatelja, dok su neki otišli i korak dalje “optužujući” Adele da je upravo ona svojom objavom prouzročila pad društvenih mreža. “Vratila se da bi srušila internet!”, napisali su ispod teasera, njezine prve objave nakon dugog perioda tišine, koju su mnogi protumačili kao najavu Adelina novog albuma koji svijet nestrpljivo iščekuje već šest godina.

Za one koji možda slabije poznaju opus britanske glazbene dive, tijekom karijere dosad je izbacila samo tri albuma, čije su objave u pravilu bile praćene misterioznim povlačenjem sa scene, iz medija, iz javnog život stoga se svaki njezin potez osluškuje s maksimalnom pozornošću.

Nakon samo tri albuma osvojila je svijet

Obožavatelji su posumnjali da se “nešto kuha” i nakon što su diljem svijeta osvanuli jumbo plakati i svjetlosne projekcije s natpisom “30”. Mnogi smatraju da bi upravo to mogao biti naziv njezina četvrtog studijskog albuma s obzirom na to, budući da je do sada objavila albume koje je označila brojkama: “19” (2008.), “21” (2011.) i “25” (2015. godine). Broj 30 sada je uočen u Irskoj, Dubaiju, Rimu, Tokiju, Londonu, Parizu i drugim metropolama, a fotografije osvijetljenih zgrada s tim brojem ne prestaju kružiti društvenim mrežama.

Foto: Instagram screenshot

Postoji velika vjerojatnost, nagađa se, da je riječ upravo o njezinu novom albumu jer je Adele imala 30 godina kada se razišla s bivšim suprugom Simonom Koneckim. Za vjerne pratitelje pjevačice nema sumnje, novi album je blizu. “Adele je obnovila društvene mreže, najava je neizbježna. Nakon šest godina, čut ćemo novu Adele kako slavi #Adele30”, uvjerena je cijela vojska njezinih fanova sa svih kontinenata koji s pozornošću prate svaki njezin pokret. Kako i ne bi.

Riječ je o jednoj od najpopularnijih pjevačica današnjice, djevojci iz susjedstva koja je iznenadila svijet glasom, pjesmama, izvedbom, hrabrošću i pomalo drskim stilom ophođenja koji, ne igrajući na dopadljivost, prkosi pravilima šoubiznisa. Nakon, dakle, samo tri albuma, Adele je pošlo za rukom ono o čemu mnogi izvođači sanjaju – osvojiti svijet pjesmama, u konzumerističkom sustavu ne biti “one hit wonder”, nego izrasti u pjevačicu o kojoj se, već nakon nekoliko godina trajanja na sceni, govorilo kao o evergreenu.

Osebujan glas, brojni hitovi i ranjiva osobnost priskrbili su Adele veliku popularnost, ali i priznanja publike i kritike, kao i njezinih kolega glazbenika. Osvojila je vrhove top lista i brojne nagrade, dosegla milijunske naklade svojim izdanjima, rasprodala koncerte i turneje te postala idol i uzor ljudima, pogotovo mladima, diljem svijeta. No tko je ona zapravo?

Rođena je kao Adele Laurie Blue Adkins 5. svibnja 1988. u Tottenhamu. Podigla ju je samohrana majka Penny, koja ju je donijela na svijet sa samo 18 godina i prehranjivala ih masirajući i izrađujući namještaj. Nakon dolaska u London, majka i kći selile su se nebrojeno puta po londonskim četvrtima. Pjevati je počela sa samo četiri godine u nekoj od podstanarskih soba, dok je iščekivala povratak majke s posla.

Adelin biološki otac, Velšanin Mark Evans, koji je suprugu i kći napustio nakon dvije godine, bio je alkoholičar, a kada joj je bilo deset godina teško je podnijela smrt voljenog djeda.

“Izuzetno sam ga voljela, više nego bilo koga na svijetu”, izjavila je svojevremeno.

No usprkos tim tmurnim epizodama iz njezine biografije, svoje djetinjstvo smatra lijepim, ponajviše zahvaljujući tome što ju je majka vodila u kazališta, biblioteke, na koncerte. Adele je u srednjoj školi bila zaluđena metal i gothic modom te je neko vrijeme čak furala i pseću ogrlicu.

Nakon izlaska iz buntovne faze zavoljela je Destiny’s Child i pjevušila pjesme Spice Girls, a onda je otkrila Dusty Springfield, Evu Cassidy, Ettu James i Ellu Fitzgerald.

“Sve što sam znala bili su hitovi s top lista, pa kad sam čula pjevačice poput Ette i Elle, kao da sam doživjela prosvjetljenje. Shvatila sam da postoje ljudi koji su legende i toliko su me inspirirali da sam kao 15-godišnjakinja slušala glazbu iz 1940-ih. A pomisao da bi me ljudi mogli slušati i za 50 godina me potaknula da se bacim na pjevanje”, ispričala je Adele godinama kasnije.

Foto: Instagram/riley.loudermilk

Mama Penny stoga je svoju kći upisala u školu BRIT – instituciju za dramsku umjetnost u Croydonu, koju su pohađale i Amy Winehouse i Leona Lewis – gdje je Adele intenzivno razmišljala o startu glazbene karijere. A kako svaki uspon započinje prvim korakom, jedna slučajna izvedba pjesme Rise pjevačice Gabrielle oduševila je njezine prijatelje koji su snimku, ali i ostale uratke objavili na tada popularnoj platformu My Space.

“To je sjajan način da se predstavite u javnosti. Radije bih da pet milijuna ljudi čuje moju glazbu nego da zaradim pet milijuna funti. Pišem biltene i blogove i slušam što mi ljudi govore. Možda ponekad i previše”, izjavila je poslije prisjećajući se svojih početaka kada je još strahovala da je to za nju nešto nedostižno, uzme li se u obzir da nije izgledala onako kako bi glazbena industrija htjela da žena izgleda – nije bila utegnuta, atraktivna, a ni magnet za muškarce.



S 18 potpisala ugovor života

No, ono što je Adele posjedovala bilo je znatno više od toga: jedinstven glas kakav se rijetko čuje, pa je jedna snimka na MySpaceu bila dovoljna da njezin talent uoče vodeći ljudi izdavačke kuće XL Recordings, koji su joj 2006., nakon završetka školovanja, sa samo 18 godina, ponudili ugovor za album koji je odmah zasjeo na prvo mjesto britanskih glazbenih ljestvica i donio joj brojne nastupe uživo diljem Engleske. Već 2008. godine osvojila je prestižnu Critics Choice nagradu na Brit Awardsima. No igrom slučaja iste je godine dobila poziv za nastup u popularnoj američkoj emisiji “Saturday Night Live” istu večer kad i republikanska predsjednička kandidatkinja Sarah Palin, nakon čega su je otkrili i američki obožavatelji. I zvijezda je rođena!

“Imam osjećaj da svi misle kako sam daleka, a nisam. Ponekad mi se čini da ljudi imaju problem razgovarati sa mnom i da sam se promijenila, ali mislim da nisam. Nemam osjećaj da se do dogodilo”, govorila je tada u intervjuu za Elle osvrnuvši se i na svoj legendarni nastup na dodjeli Brit nagrada, koji su mnogi kritičari opisali zadivljujućim.

“Nisam vjerovala da će mi se život toliko promijeniti. Skamenila sam se od straha dok sam stajala sama na toj pozornici i pjevala. Mislila sam da će da me izviždati i otjerati sa scene”, opisala je u tom razgovoru.

S popularnošću, stigao je i prvi veći novac, no pjevačica je i dalje odlazila u lokalnu pivnicu, bez šminke, na piće s prijateljima. U to vrijeme, to je još mogla činiti. No to je bilo prije nego što je objavila drugi album “21” koji ju je vinuo u svjetsko zvjezdano nebo.

Foto: instagram

Prva ljubav završila grozno

Budući da je sve razmazila prvijencem, taj su drugi album iz 2011. mnogi nestrpljivo iščekivali. Dvije godine prije, Adele je osvojila Grammyja za najboljeg novog izvođača, pa su očekivanja bila visoka iako je to češće bilo prokletstvo nego prilika za umjetnike koji su ovjenčani istom titulom prije nje. No “21” ne samo da je dočekan ovacijama nego je naposljetku i prodan u više od 30 milijuna primjeraka.

Oba singla “Rolling in the Deep” i “Someone Like You” srušila su sve ljestvice, a Adele je uz Beyonce postala pjevačica s najviše osvojenih Grammyja. Bila je to gorko-slatka pobjeda za Adele koja je inspiraciju za pjesme na albumu “21” pronašla u ljubavnom brodolomu. Nimalo običnom ljubavnom brodolomu.

“Jedno je sigurno, da je njezina prva ljubav završila grozno. Otvorili su se jedno drugom i Adele je saznala da je on biseksualac”, napisao je Mark Shapiro, autor njezine autobiografije, dok su britanski tabloidi zapaprili priču detaljima poput onog da je bivši dečko ostavio Adele zbog njezina gej prijatelja. U to vrijeme svoju glazbu nazivala je soulom slomljena srca, no spomenuti, drugi album postao je šest puta platinast u Velikoj Britaniji. Mlada glazbenica je pak postala prvi živući izvođač nakon 1964. godine i Beatlesa kojem je uspjelo imati dva singla među prvih pet najboljih, te dva albuma među prvih pet na top ljestvicama u istom tjednu. Bogatoj kolekciji nagrada pridodala je Oscar i Zlatni Globus za najbolju originalnu pjesmu “Skyfall”, napisanu za film istoga imena, iz James Bond serijala.

Adele je tada izjavila da ju je uspjeh koji je doživjela s “21” preplavio.

“Sve je bilo izvan kontrole i veliko... Mislim, kako je moguće da album s vremenom postaje sve veći i veći? Istina je da sam ga se počela plašiti i distancirala sam se od njega isključivo zato da bih mogla živjeti pravi život i napisati pravi album, to je bio jedini razlog. Kako da napišem pravi album s kojim se ljudi mogu poistovjetiti ako sama radim stvari s kojima se ne mogu poistovjetiti? To je nemoguće. I zato sam se udaljila od svega.”

Bilo je to prvo u nizu njezinih nestajanja, na vrhuncu popularnosti i slave.

Naime, kad Adele odluči da joj je potrebna stanka, ona jednostavno iščezne. U godinama koje su uslijedile nakon “21” Adele je proglasila prekid karijere i daleko od svjetla pozornice rodila sina Angela, kojeg je dobila s dugogodišnjim partnerom Simonom Koneckim. Par je, pokazat će se, bio i ostao nevjerojatno zaštitnički raspoložen prema djetetu te izrazito pazi na njegovu privatnost, što je u suprotnosti s drugim roditeljima (pogotovo celebrityjima) koji neprekidno objavljuju fotografije iz obiteljskog života na društvenim mrežama. Primjerice, dječakovo ime uspješno je skrivala od javnosti čak 94 dana, sve dok nije uočeno na njezinu nakitu. Upravo zbog tog sakrivanja od javnosti pjevačica je uspjela zadržati misterij oko sebe, a slušatelje držati u iščekivanju. Nakon višegodišnje pauze, stigao je i njezin treći album pod nazivom “25”, objavljen 2015., sa singlom “Hello”, za koji je u prvih tjedan dana spot na YouTubeu pregledan više od 164 milijuna puta, a pjesma je u raznim medijima puštena više od sedam milijuna puta! Tako uspješan povratak nakon nekoliko godina izbivanja bila je prigoda da znatiželjna javnost, zahvaljujući dugo iščekivanim intervjuima, dozna ponešto i o dobro skrivanom privatnom životu s ocem svoga djeteta.

“Mi smo u čvrstoj vezi. On je moja srodna duša i najbolji prijatelj i on vidi da je moja umjetnost uvid u nešto što sam imala prije njega. ‘Hello’ nije o bivšem dečku ni o ičemu takvom, no sve da i jest, mislim da mu to ne bi smetalo, jer smo na snažnom i zdravom mjestu.

Foto: PA/Pixsell

To ne bi bio nikakav problem”, objasnila je Adele za CNN 2015. i ubrzo potom, na vrhuncu uspjeha svog trećeg albuma, ponovno nestala na neko vrijeme iz vidokruga javnosti kako bi se, kao što je rekla na odlasku, posvetila obitelji.

Upravo stoga nitko i nije slutio da će idiličan obiteljski život u okrilju silnog bogatstva završiti razvodom. Pa ipak, upravo se to dogodilo u travnju 2019. godine, no kako bi se zajedno mogli brinuti o sinu, kupili su kuće u Los Angelesu jednu blizu druge. Nakon razvoda javnost je iznenadila gubitkom 40 kilograma te postala gotovo neprepoznatljiva. Iako su obožavatelji bili zabrinuti za njezino zdravlje, sama je rekla da je to rezultat drastične promjene navika i svjesne želje za novim životom. Njezina dotadašnja prekomjerna težina, na žalost, tema je koja je intrigirala javnost gotovo podjednako kao i njezina glazba.

No na zle jezike koji su je godinama kritizirali zbog viška kilograma nimalo se nije obazirala, barem ne javno.

Sprema veliki comeback

“Zadovoljna sam svojim izgledom i ne osvrćem se na zločeste komentare. Sve dok moja težina ne utječe na moj ljubavni život ili zdravlje, ja se time ne opterećujem”, kazala je prije nekoliko godina, u nekoliko navrata inzistirajući da se glazba stvara za uši, a ne za oči. No, proteklih dana otkako – sve je očitije – sprema još jedan veliki comeback nakon šest godina izbivanja, pružila je pravu poslasticu i za oči nakon što je, nikad vitkija i atraktivnija, uistinu prelijepa, pozirala za naslovnicu prestižnog modnog časopisa Vogue, kao prva celebrity osoba koja je osvanula na naslovnici i britanskog i američkog izdanja časopisa. Samo za fotografije s covera Adele je na Instagramu dobila u nekoliko dana više od tri milijuna lajkova. U intervjuu za Vogue je progovorila i o svom gubitku kilograma u prethodne dvije godine.

“Nisam htjela samo smršavjeti već i postati jaka. Mislila sam, ako postanem fizički jaka, tada ću kontrolirati i emocije”, rekla je Adele.

Govorila je i o razvodu od Simona Koneckog te priznala da ga je ostavila jer u tom braku nije bila sretna kao prije.

“Bila bih jadna da sebe nisam stavila na prvo mjesto”, rekla je pjevačica i pritom potvrdila novu vezu sa sportskim agentom Richom Paulom.

No, Adele je uistinu mnogo više od “bivše debeljuce” i razvedenice koja je uplovila u novu ljubavnu luku. Jednom kada je zasjala na zvjezdanom nebu, Adele nije zaboravila kako je to biti dio radničke klase, a još manje žena koja “ne odgovara“ standardima ljepote koje nameće društvo. Deklarirala se kao feministica, ali i braniteljica ljudskih prava općenito bez obzira na spol i rasu.

Premda je još 2012. godine bila uvrštena na Forbesovu listu najplaćenijih glazbenika svijeta, uvijek je izražavala zahvalnost za sve što ima. Godinama potpomaže zakladu MusiCares, koju je utemeljilo vodstvo Grammyja, a koja pomaže nadarenim glazbenicima u financijskim teškoćama. Rado se odaziva na humanitarne koncerte i akcije koje može pohoditi, no priznaje da, kada dugo izbiva iz rodne Engleske, jedva čeka vratiti joj se. Njezin humanitarni rad uočio je i nekadašnji britanski premijer Gordon Brown, koji joj je poslao pismo zahvale što tijekom teške britanske i svjetske recesije svojim pjesmama održava duh Britanaca na visokoj razini. Jedna, jedina i neponovljiva – Adele.