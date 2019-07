Osigurajte na vrijeme povoljniju ulaznicu za koncert Rite Ore u Zadru!

Svjetski popularna britanska pop zvijezda Rita Ora priprema veliki spektakl 30. kolovoza u Zadru na Višnjiku. Za jednim od najboljih koncerata ove godine vlada veliki interes te je kontingent early bird ulaznica gotovo rasprodan, a po povoljnijim cijenama može ih se kupiti još samo četiri dana, do nedjelje 21. srpnja ili do isteka zaliha.

Podsjetimo, ulaznice po povoljnijim cijenama kreću od 220 kuna za regularnu ulaznicu te 270 kuna za FAN PIT, dok je cijena VIP ulaznica fiksna i iznosi 450 kuna. Moguće ih je kupiti putem www.ticketshop.hr i na njihovim prodajnim mjestima diljem Hrvatske. Ulaznice je moguće kupiti i na blagajni Športskog centra Višnjik, od ponedjeljka do petka od 14 do 20 sati.

Od ponedjeljka, 22. srpnja, ulaznice će biti u prodaji po punoj cijeni koja iznosi 250kn za regularnu ulaznicu, 300 kuna za FAN PIT, dok cijena VIP ulaznica ostaje ista.

Ova popularna pjevačica u Zadar će privući fanove iz svih dijelova Hrvatske, a kako se ne bi trebali brinuti oko prijevoza, za sve zainteresirane u ponudi su i paketi ulaznica s prijevozom, koji su dostupni na svikoncerti.eu i www.ticketshop.hr.

Rita Ora upravo je izdala spot za pjesmu New Look, a njeni hitovi poput Let You Love Me, Anywhere, Your Song te brojnih drugih osvojili su vrhove međunarodnih top ljestvica.

U sklopu aktualne turneje punila je dvorane brojnih svjetskih metropola, od Londona, Milana, Pariza... Franka Batelić i Domenica nastupit će kao predizvođačice te svojim hitovima zagrijati publiku za spektakl koji priprema britanska pop zvijezda.