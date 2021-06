Osebujni kandidati: Svađali se, otvoreno vrijeđali druge, posluživali jelo na plastičnim tanjurima

Posljednja ovosezonska epizoda “Večere za 5” je iza nas, a ni ovaj put nije prošlo bez ekscesa među kandidatima. Istaknuo se Božidar Miodragović koji je po struci kuhar, a kojem su ostali natjecatelji za večeru koju je spremio dodijelili samo 17 bodova.

Foto: RTL

Božidar je to primio k srcu pa je pobjesnio na kandidate nakon showa. Sve je to zabilježila i kamera, a gledatelji na društvenim mrežama još uvijek ne prestaju komentirati događaje te večeri. No nije to jedini put da je zaiskrilo među kandidatima i da su gledatelji reagirali, a nije prvi put ni da se u showu natjecao kandidat o kojem su obožavatelji pričali danima kasnije.

Naime, premda je Božidar zbog svog znanja kao profesionalni kuhar trebao biti u prednosti, čini se da se njegovo kuhanje nije svidjelo drugim kandidatima koji su mu zamjerili presuh odrezak i tvrd desert, a Nedjeljka je čak našla dlaku u jelu. Nakon showa nastala je prava drama koju su snimili kandidati. Božidar je divljao zbog niskih ocjena i vrijeđao sposobnosti drugih natjecatelja. Nakon emitiranja finalne epizode Božidar je ponovno opleo po natjecateljima. – Totalna seljančura, ne zna što je rukola, ne zna što je pesto – napisao je za kandidatkinju Nevenku. – Užas jedan od babetine, kako je bila bezobrazna. Seljačine ostaju seljačine – komentirao je i dodao da je Nevenku trebao izbaciti sa svoje večere. – Ovdje komentiraju samo neznalice. Ja im dao savjet uz koje jelo ide vino, oni se smiju. Kažem što se pije uz desert, oni se smiju, pa eto vidiš kulture – požalio se prijatelju na Facebooku.

Foto: RTL

Prošle sezone fanovi realityja upoznali su vampiricu Olju Einfalt koja se kasnije natjecala i u showu “Ljubav je na selu” te bila na Draganovoj farmi. Olja je pripremila pravi show i, osim maštovitih jela, svaki je put pripremila novi kostim i odigrala ulogu druge osobe. – Okolina me stalno sputavala i upućivala na moje godine i pojedine obrasce ponašanja koji jesu ili nisu u skladu s mojim godinama. Odlučila sam stati na kraj tome i postati vampirica. Ugrizao me vampir, rođena sam u 14. stoljeću i živjet ću vječno! To je poruka kako su godine samo broj i da se ne trebamo stavljati u okvire koje nam društvo nameće u određenim godinama. Osim toga, ta uloga ima i drugo značenje – mi smo društvo vampira! – kazala nam je jednom prilikom ova Splićanka, a tada nam je otkrila i kako je prebrodila smrt supruga. – Kad mi je suprug preminuo, bila sam u situaciji da sam se morala početi boriti sa svojim demonima. Nas dvoje dugo smo bili u braku i njegov odlazak meni i našoj kćeri stvorio je bol, traume i frustracije, ostala sam sama u našem zajedničkom poslu i tada mi se javila potreba za buntom i potreba za pravdom.

Foto: RTL

Ljubavna priča u “Večeri za 5” koja je nakon showa mnoge gledatelje iznenadila bila je ona Sonje Lončarić iz Praporčana u Međimurskoj županiji. Lončarić je kao veliku podršku istaknula 32 godine starijeg supruga Josipa. S njim živi od svoje 17. godine, a zbog toga su kao par nailazili na mnoge osude. Nakon što su započeli vezu, ubrzo su počeli i živjeti skupa, a imaju 14-godišnju kćer Rebeku. Danas njezina okolina prihvaća njihovu vezu. No gledatelji su prepoznali Josipa koji je, iako nije bio u emisiji, završio u nekoliko kadrova. Naime, njegova priča baš nije tako lijepa kako se čini na prvi pogled. U medijima je još 2017. godine odjeknulo kako je Josip osuđen u Italiji zbog počinjenja 16 kaznenih djela otmice, iznude i protuzakonitog ulaženja pa je Italija izdala europski uhidbeni nalog i tražila njegovo izručenje. On je tada proveo 11 mjeseci u zatvoru u Sloveniji zbog krijumčarenja ljudi. Slučajem se bavio Županijski sud u Varaždinu nakon njegova uhićenja 8. ožujka 2017. godine. No potom je uslijedio preokret u priči. Naime, sud je u srpnju te godine obustavio postupak te su talijanska tijela odustala od međunarodne potrage pa je rimski Interpol obavijestio MUP da se Lončarić pusti na slobodu.

Za razliku od Sonje, kojoj je ovo bilo prvo pojavljivanje na TV-u, nakon što su njegovo lice vidjeli u showu “Tri, dva, jedan – kuhaj!”, mnogi gledatelji prisjetili su se Darija Oreškoga.

Foto: RTL

Ostao im je u pamćenju po tjednu u kojem su nastupile majka i kći Ivanka i Vlatka, koje su u prvoj emisiji tajile da su rodbinski povezane. Vlatka je na kraju odnijela pobjedu, a Ivanka je dobila najmanji broj bodova. U posljednjoj je emisiji upravo Dario bio taj koji je sabotirao večeru. Dario je protestirao nakon što je pronašao dlaku u predjelu, a nakon toga je i prolio piće, što su gospođa Ivanka i njezina kći Vlatka nazvale provokacijom te su emisiju završile u suzama. – Dario me strašno povrijedio. Toliko mi je žao da će mi srce puknuti – rekla je domaćica dodajući kako ne zna zašto se i Marija okomila na nju te da je ona svima dala dobre ocjene i nije bila takva na njihovim večerama. Uslijedili su brojni komentari na društvenim mrežama, a većinom su napadali Darija koji je nekoliko dana nakon emisije na YouTubeu objavio video u kojem je kazao kako mu je žao.

Foto: RTL

Još jedan natjecatelj “Večere za 5” bio je u drugom realityju. Naime, Davor Urh pojavio se u showu “Superpar”, a njegovo predstavljanje mnogima nije baš najbolje sjelo.

– Ja sam celebrity i ne moram se predstavljati jer svi znaju da sam ja Davor Urh, da dolazim iz Čabra, da imam 38 godina i da sam veseo momak! Nekome sam zabavan, nekome sam arogantan ili pun sebe… Ljudi me ili vole ili ne vole – kazao je i dodao da ima dobar odnos sa suprugom te naglasio da nije gej. – Tina i ja imamo dobar odnos: svađamo se, volimo se, svađamo se… Tina je šefica, a ja moram čistiti kupaonicu, brinem se za djecu, ja sam ustvari žena u muškom tijelu, Tina me je preobratila! Nisam gej, nemoguće da sam gej, ali nisam više macho kao nekad. Neki su ga zbog toga prozvali na društvenim mrežama, no natjecatelje je potpuno oduševio kulinarskim umijećem.

Foto: RTL

Iz showa “Ljubav je na selu” u “Večeru za 5” prijavila se i Marija Pušić. Za predjelo je Marija poslužila domaću paštetu od pileće jetrice koju je servirala na plastičnim tanjurima, što se nije svidjelo svim gostima. Ali jelo je očito bilo toliko ukusno da je Marija glasno podrignula. Mnogim gledateljima, ali i natjecateljima to se nije pretjerano svidjelo, a negodovanje su, naravno, izrazili i na društvenim mrežama. Ove godine, prvi put je u showu kuhao i jedan svećenik – Ladislav Dort!

Foto: RTL

Velečasni Dort rođen je Srijemskoj Mitrovici, odrastao u vojvođanskom selu Hrtkovci, no čini se da mu je Slavonija nekako “predodređena”. Ili, kako sam kaže: “Slavonija u srcu i krvi!” Najviše podrške dobio je od prijatelja, a onda i od župljana.

I u ranijim sezonama showa snimljenima prije više od 10 godina bilo je osebujnih kandidata, o kojima još i danas gledatelji pišu po forumima.

Foto: RTL

Mnogima se nije svidjela stanovita “teta Azra” jer je stalno ispitivala što je u jelima jer ne jede svinjetinu, stalno je nešto kritizirala i zanovijetala.

Foto: RTL

No ona nije nikoga otvoreno vrijeđala kao Ankica, koja je zbog ponašanja u emisiji i otvorenog vrijeđanja drugih kandidata dobila i Facebook stranicu koja još uvijek broji više od 5000 članova.

VIDEO Olja i Bahra iz 'Ljubav je na selu' druže se u Splitu, a postoji poseban razlog Bahrinog dolaska