Sinjanka (17) proglašena najboljim modelom Europe: 'To mi nije važno, ja imam samo jednu želju'

Da su Hrvatice doista među najljepšim ženama na svijetu, dokazuje i 17-godišnja Daniela Šimić. Atraktivna Sinjanka odlična je učenica sinjske Franjevačke klasične gimnazije, a osim što briljira u školskim klupama, jednako je dobra i na modnoj pisti. Iza ove mlade dame već su dvije laskave titule. Na izboru najboljeg modela Hrvatske okrunila se lentom Miss fotogeničnosti, a krajem prošle godine na izboru u Beču proglašena je i najboljim fotomodelom Europe u opakoj konkurenciji. Prijavljeno je bilo čak 15.000 djevojaka, a u finale, u kojem je pobjedu odnijela naša predstavnica, ušlo je njih samo 20.

- Modelingom sam se počela baviti u prvom razredu srednje škole, no bilo je ponuda i ranije, već u sedmom i osmom razredu, da se počnem baviti time. No bilo je prerano. Sada, kada uskoro punim 18 godina, mislim da svaka djevojčica o tome potajno sanja pred ogledalom i da korijen svega leži u činjenici da sve ozbiljne stvari počnu bezazleno, npr. s prvom haljinom u kojoj se sami sebi učinimo lijepima, maminom ukradenom šminkom i štiklama. Tako je bilo i kod mene. Mislim da treba paziti što sanjamo jer neki se snovi i ostvare - kroz smijeh govori Daniela.

Foto: Privatna arhiva Mlada Sinjanka ne krije ponos što je proglašena najperspektivnijim modelom Europe, no ističe kako je ljepota uvijek u očima promatrača. - Titule su lijepa stvar, ali nisu najvažnije, najvažnije je skrenuti pozornost na neke negativne društvene pojavnosti, koje svako vrijeme nosi sa sobom, a na koje možete upozoriti kao donekle javna osoba, kao, primjerice, trenutačne akcije #Veći sam od svoje veličine, #Nisam tražila ili #Nisam ti rekla. Sve akcije usmjerene su prihvaćanju sebe sa svim svojim vrlinama i manama, protiv seksualnog iskorištavanja i ovisnosti kod mladih - ističe Šimić koja se modelingom još uvijek bavi u slobodno vrijeme. Ovo ljeto već ima zakazana snimanja modnih kataloga u Austriji, Italiji i Turskoj, a od jeseni ovoj će maturantici ponovno u fokusu biti školske obveze. Obrazovanje joj je oduvijek bilo na prvom mjestu pa ne čudi što ima velike planove kada je odabir fakulteta u pitanju.

- Imam još godinu dana za razmišljanje, ali medicina je moj prvi izbor. Mislim da smo, nažalost, sve manje empatično društvo. Iako u obitelji imamo neke liječnike, i moja je mama jedno vrijeme studirala medicinu, doista mislim da je medicina struka koja ti pruža niz mogućnosti za izravnu pomoć čovjeku. Iskreno, mislim da imam pozitivnu dozu potrebne suosjećajnosti i empatije koja je sve rjeđa u životu, pa i u medicinskoj struci. I znanstveni smjer medicine jako mi je zanimljiv. U svakom slučaju istinski volim ljude i htjela bih im u životu pomoći, a najteže im je kad su bolesni. Zdravlje ne definiramo samo odsustvom bolesti, već stanjem psihičke i fizičke ravnoteže, po mogućnosti i blagostanja, pa se to ponekad u hrvatskim uvjetima čini kao nemoguća misija. Ali treba pokušati - govori nam Daniela kojoj je jedna od opcija i studij u inozemstvu, točnije u Beču, kako bi još više iskoristila potencijal koji joj u razvijenim europskim gradovima nudi modna industrija. - Uz Milano i London, trenutačno se u Beču iz nekog razloga najviše radi, bar što se modne industrije tiče. Po nekim pravilima, još su na snazi zakoni iz Austro-Ugarske pa naši studenti tamo mogu studirati uz ista prava i obveze, pa postoji mogućnost da to pravo iskoristim - kaže Daniela koja svojim primjerom ruši stereotipe koji još uvijek često prate djevojke koje se bave modelingom.

- Svijet je pun stereotipa i čini se da smo tu na zemlji dijelom i da ih rušimo. Ništa nije samo po sebi dobro ni loše, već mi svojim postupcima i razmišljanjima dajemo smisao svemu. Moram reći da mi je nekoliko puta izgled bio i otegotna okolnost iako nikad ne možeš biti siguran je li stvar bila u izgledu ili nečemu drugom. Pomalo mi smeta da je muško-ženska ravnopravnost i u ovoj mojoj dobi izražena tako da se mladića najprije sasluša, a onda donese prosudba, dok se djevojka često odmjerava od glave do pete i na neki način već je napola procijenjena i prije nego progovori. Tragično je da se to događa i pri selekciji za poslove koji nemaju veze s fizičkim izgledom - napominje Šimić. A kada je fizički izgled u pitanju, Daniela smatra kako je prirodna ljepota danas najveća kvaliteta u svijetu manekenstva.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 17.06.2021., Split - Daniela Simic, miss fotogenicnosti Best modela Hrvatske i Fotomodel Europe. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Daniela je na snimanje stigla u kreaciji Pinky Olgica Hathaway

- Nikada nisam otišla ni na jedan estetski zahvat, imam potpuno prirodan izgled i mislim da je to danas najveća kvaliteta u svijetu manekenstva. Znam da je jako teško svaki dan stati pred ogledalo i ne voljeti ono što vidiš. Ali treba znati da čovjek nije samo tijelo ili neka nesavršenost koja nam se nametnula i da se duhovna dimenzija reflektira često na onu fizičku, a na duhu se uvijek može raditi. Treba se svaki dan usredotočiti na najbolju verziju sebe jer nismo savršeni, nitko nije. Na kraju dana, može zvučati banalno, ali bitno je da se prepoznaš u ogledalu. Prestrašno mi je da su estetske operacije, koje nose i izvjesne medicinske rizike, pa često i opću anesteziju, postale kao odlazak zubaru i često se djevojke operiraju do neprepoznatljivosti. Mislim da to nije dobar trend - govori Daniela.

Kada je riječ o liniji, ova mlada Sinjanka ističe kako ponajviše zahvaljuje genetici. - Malo se rekreativno bavim odbojkom i tenisom, ponekad i šetam u prirodi ili trčim. Genetika mi ide na ruku. Još uvijek (smijeh). Nastojim da sve što pojedem nekako i potrošim nekom fizičkom aktivnosti, ali jedem sve i ne volim teretane... - iskrena je Šimić koja, za razliku od svojih vršnjakinja, vrijeme ne voli provoditi na društvenim mrežama pa svoje profile, barem za sada, drži zaključane za javnost.

- Nisam pristaša virtualnih, već stvarnih prijateljstava. U jednom trenutku nakon dobivanja titule najboljeg fotomodela Europe pristiglo mi je puno zahtjeva za prijateljstvo, a nisam baš sklona dijeliti privatnost s puno ljudi. Možda ga preko ljeta ipak otključam - smije se Daniela. Kada je ljubav u pitanju, otkrila nam je i da je njezino srce još uvijek slobodno. - Nisam u vezi. Nemam dečka, ali volim iskrenost, pouzdanost i smisao za zdravu zabavu. Mislim da ne tražim previše - kaže. Za ljeto već ima brojne planove, a možda joj u pauzi između posla i zabave u život uđe jedna posebna osoba s kojom će dijeliti sve svoje buduće uspjehe. - Jedan dio provest ću radno, na snimanju kataloga u Beču, Milanu i Istanbulu. A onda Poreč, Zadar, Skradin, Makarska i Dubrovnik... Svi su hrvatski krajevi i gradovi šarmantno lijepi, osobito ljeti - kaže Šimić koja se unatoč ponudama iz brojnih svjetskih metropola uvijek ponosno vraća u svoj rodni kraj.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 17.06.2021., Split - Daniela Simic, miss fotogenicnosti Best modela Hrvatske i Fotomodel Europe. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Daniela je u kreaciji Teralli by Vukusic, sestre Dora i Lara Vukušić

- Sinj je lijepi mali grad koji je dao mnogo istaknutih ličnosti od svijeta gospodarstva, preko medicine i književnosti do politike i kulture, od Mike Tripala preko trenutačnog predsjednika Zorana Milanovića do, po mišljenju velikog dijela pacijenata, najboljeg doktora u Hrvatskoj dr. Stipislava Jadrijevića. Sinj je također dosta specifičan grad, geografski i psihološki, cijeni se izvrsnost u svakom pogledu i ne podnosi prosječnost. Tu se sljubljuje pitoma dolina Cetine i Dinara i ima sigurno nešto u tom kršu što nauči čovjeka da pokuša dati najbolje od sebe. Meni je moja provincija jako puno dala. Uostalom, provincija je prvenstveno stanje duha, i u tom smislu Sinj ne bih nazvala provincijom - zaključuje Daniela Šimić.

