Nives Celzijus osvanula u izdanju u kojemu je stvarno rijetko viđamo, pratitelje upitala kako joj stoji?

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus na Instagramu je ponovno zagolicala maštu pratitelja, ali ovaj put se radi o poptuno drugačijem outfitu od onog na koji smo navikli s njom. Naime, nije pozirala u donjem rublju ni kupaćem kostimu, pa čak ni u prekratkoj haljinici. Nives je na videu osvanula u sportskom outfitu.

U najnovijoj Instagram priči objavila anketu u kojoj su njezini pratitelji mogli glasati i dati svoje mišljenje o ružičastom topu i tajicama u kojima se pjevačica spremala na tjelovježbu.

Foto: Screenshot Instagram

- Kako vam se sviđa moja sportska opravica? - upitala ih je Nives.

Iako nije objavila cijeli video pa ne možemo vidjeti što točno vježba ovog puta, objavila je dovoljno da zaintrigira pratitelje kojih je 89 posto glasalo da im se ovo izdanje sviđa na Nives, dok njih 11 je glasalo negativno.

Foto: Screenshot Instagram

Inače, Nives je od razvoda od nogometaša Dine Drpića skrivala svoj ljubavni život, a nedavno je napokon priznala da je sretno zaljubljena. Nije htjela otkriti tko je njezin novi partner, ali priznala je da su zajedno godinu dana.

- Pitaju me: 'Pa dobro, imaš li koga, viđaš li se s kim?' Pa da! 'Pa koliko se viđate?' Pa godinu dana! 'Što, čujete se svaki dan?' Ne! Fakat se ne čujemo, zato vjerojatno i jesmo tako dugo zajedno, zato što su se našle dvije kompatibilne osobe, svatko ima neku svoju vrstu posla, dosta smo zauzeti po tom pitanju, i nekad se teško usklađujemo. Meni je u svim tim odnosima uvijek falilo slobode! To da me stalno netko ne zivka, di si, što si... Mi ćemo to sve kad se vidimo proći, nema tu neke neiskrenosti, laži, mi na kraju sve to riješimo, samo to ne mora biti na dnevnoj bazi - ispričala je za IN Magazin sve o svojoj novoj vezi.

